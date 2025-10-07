Już 8 października 2025 roku Sejmowa Komisja Petycji rozpatrzy wniosek, który zakłada przyznanie emerytom dodatkowych środków - nawet 800 zł - z tytułu wychowania co najmniej dwojga dzieci.

Kto miałby otrzymać dodatkowe 800 zł do emerytury?

Inicjatywa, która trafiła na biurka posłów, proponuje emerytalny dodatek pieniężny dla seniorów. Świadczenie miałoby być formą docenienia za trud wychowania i wykształcenia dzieci, które obecnie są aktywne zawodowo w Polsce i odprowadzają podatki do budżetu państwa.

Reklama

Główne założenia petycji:

Dodatek 800 zł dla rodzica-emeryta , o ile co najmniej dwójka dzieci pracuje i opłaca podatki w Polsce.

, o ile co najmniej dwójka dzieci pracuje i opłaca podatki w Polsce. W przypadku małżeństwa, które wychowało tylko jedno dziecko, dodatek wyniósłby 400 zł dla każdego z małżonków.

Celem jest "uczciwość pokoleniowa", jako rekompensata za to, że obecni seniorzy, w przeciwieństwie do młodych rodziców, nie otrzymywali wsparcia finansowego jak 800+ za dzieci w okresie ich wychowywania.

Emeryci poszkodowani? Argumenty autora petycji

Autor petycji argumentuje, że dzisiejsi emeryci, którzy wychowali pokolenie aktywne zawodowo, często pobierają niskie, wręcz głodowe emerytury. Uważa, że po 1989 roku byli oni pomijani przy podziale środków z budżetu państwa. Zwraca uwagę, że skoro młodzi rodzice otrzymują 800+ bez progów dochodowych, to rodzice, których dzieci pracują i płacą podatki, powinni otrzymać dodatki emerytalne z tego tytułu.

Ważnym elementem w procesie decyzyjnym jest analiza prawna. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu wydało już swoją opinię, która niestety nie jest przychylna dla propozycji.

Dlaczego eksperci są sceptyczni?