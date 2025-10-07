Już 8 października 2025 roku Sejmowa Komisja Petycji rozpatrzy wniosek, który zakłada przyznanie emerytom dodatkowych środków - nawet 800 zł - z tytułu wychowania co najmniej dwojga dzieci.
Kto miałby otrzymać dodatkowe 800 zł do emerytury?
Inicjatywa, która trafiła na biurka posłów, proponuje emerytalny dodatek pieniężny dla seniorów. Świadczenie miałoby być formą docenienia za trud wychowania i wykształcenia dzieci, które obecnie są aktywne zawodowo w Polsce i odprowadzają podatki do budżetu państwa.
Główne założenia petycji:
- Dodatek 800 zł dla rodzica-emeryta, o ile co najmniej dwójka dzieci pracuje i opłaca podatki w Polsce.
- W przypadku małżeństwa, które wychowało tylko jedno dziecko, dodatek wyniósłby 400 zł dla każdego z małżonków.
Celem jest "uczciwość pokoleniowa", jako rekompensata za to, że obecni seniorzy, w przeciwieństwie do młodych rodziców, nie otrzymywali wsparcia finansowego jak 800+ za dzieci w okresie ich wychowywania.
Emeryci poszkodowani? Argumenty autora petycji
Autor petycji argumentuje, że dzisiejsi emeryci, którzy wychowali pokolenie aktywne zawodowo, często pobierają niskie, wręcz głodowe emerytury. Uważa, że po 1989 roku byli oni pomijani przy podziale środków z budżetu państwa. Zwraca uwagę, że skoro młodzi rodzice otrzymują 800+ bez progów dochodowych, to rodzice, których dzieci pracują i płacą podatki, powinni otrzymać dodatki emerytalne z tego tytułu.
Ważnym elementem w procesie decyzyjnym jest analiza prawna. Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji Kancelarii Sejmu wydało już swoją opinię, która niestety nie jest przychylna dla propozycji.
Dlaczego eksperci są sceptyczni?
- Niezgodność z celem ustawy o świadczeniu wychowawczym: Propozycja dodatku 800 zł dla emerytów nie pasuje do obecnego celu ustawy, która koncentruje się na częściowym pokryciu wydatków związanych z bieżącym wychowaniem i zaspokojeniem potrzeb życiowych dziecka. Nowy dodatek odnosiłby się do przeszłości, co budzi wątpliwości co do jego zgodności z obecnymi przepisami.
- Wątpliwości co do kręgu uprawnionych: Zdefiniowanie beneficjentów budzi poważne wątpliwości. W obecnym kształcie petycja pomija między innymi rencistów oraz osoby, które nie mają formalnego prawa do emerytury lub renty, a również wychowały dzieci.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję