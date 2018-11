Jak piszą autorzy badania, jeszcze rok temu dla niemal 19 proc. Polaków rozważających emigrację w celu podjęcia pracy pierwszym wyborem była Wielka Brytania.

Jej nadchodzące wyjście z Unii Europejskiej, spowodowało jednak znaczące zmiany w preferencjach rodaków dotyczących kierunków emigracji. W ciągu ostatniego roku odsetek osób planujących wyjazd do Zjednoczonego Królestwa spadł aż o 16 pkt. proc. i wynosi dziś zaledwie 3 proc. Zdecydowany wpływ na to miały informacje z ostatnich miesięcy na temat zaostrzenia tamtejszej polityki migracyjnej, a także brak porozumienia pomiędzy Londynem a Brukselą. Narastająca niepewność wokół możliwości zarobkowych na Wyspach spowodowała znalezienie bezpieczniejszych przystani na kontynencie Europejskim. Polacy zaliczyli do nich Niemcy, kraje skandynawskie i Holandię - napisano w raporcie.

Z raportu wynika, że wśród najczęściej wskazywanych przez Polaków kierunków wyjazdu po raz kolejny prym wiodą Niemcy. W najnowszym badaniu Work Service taką deklarację złożyło 23,3 proc. respondentów. To wynik o 9 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniej edycji raportu i wyników sprzed roku.

Drugie miejsce zajęła Norwegia (15,6 proc.), która w stosunku do ubiegłego roku zyskała 4,2 pkt. proc.

Jednym z największych zaskoczeń raportu okazało się trzecie miejsce na podium najczęściej wybieranych przez Polaków krajów do emigracji – Szwecja, która w historii badań nigdy nie uzyskała wskazań przekraczających 5 proc., w obecnym stała się pierwszym wyborem 14,7 proc. ankietowanych. Z drugiego na czwarte miejsce w ciągu ostatnich sześciu miesięcy spadła Holandia, co naturalnie wynika z sezonowej zmiany po zakończeniu okresu letniego - napisano.