W Polsce wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn — 65 lat. To oznacza, że w przypadku większości osób praca zawodowa trwa ok. 30-40 lat. Wysokość emerytury zależy jednak od wielu różnych czynników.

Reklama

Od czego zależy wysokość emerytury?

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników. Na jej wysokość wpływają m.in. wysokość zarobków, wiek, przewidywana średnia długość życia, kapitał początkowy poddany waloryzacji, a także środki zgromadzone na subkoncie i liczba przepracowanych lat.

Reklama

Ile wynosi emerytura minimalna w 2024 roku?

Od 1 marca 2024 roku minimalna emerytura wzrosła do kwoty 1780,96 zł brutto. Otrzymują ją osoby, które w trakcie wykonywania swojej pracy zarabiały tzw. minimalną krajową. Przed marcową waloryzacją kwota najniższej emerytury w naszym kraju wynosiła 1588,44 zł brutto.

Obecnie, od 1 stycznia 2024 roku, najniższa kwota krajowa za pracę wynosi 4242 zł brutto. Jakie trzeba mieć dochody, by uzyskać emeryturę na podobnym poziomie?

Reklama

Ile trzeba zarabiać by otrzymać emeryturę 4 tys. zł?

By otrzymać emeryturę w wysokości 4 tys. zł osoba powinna zarabiać znacznie więcej niż obecna minimalna pensja. Mężczyzna w wieku około 40 lat – by otrzymywać emeryturę w wysokości ok. 4 tys. zł – powinien zarabiać obecnie powyżej 9 tys. zł miesięcznie, a kobieta – powyżej 11 tys. zł. Mogą oni wówczas liczyć na emeryturę w wysokości ok. 4 tys. zł – pod warunkiem, że przejdą na nią zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. W przypadku mężczyzn oznacza to wiek 65 i udokumentowany staż pracy w wymiarze 25 lat, a kobiet - 60 lat oraz udokumentowany staż pracy 20 lat.

Jak sprawdzić wysokość swojej prognozowanej emerytury?

Każda osoba może oszacować wysokość swojej przyszłej emerytury za pomocą specjalnego kalkulatora dostępnego na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Po wprowadzeniu odpowiednich danych można uzyskać prognozę planowanej wysokości świadczenia emerytalnego jednak są to jedynie szacunkowe dane, a nie dokładna kwota świadczenia.