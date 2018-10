- Pogorszenie pozycji Polski w rankingu w porównaniu z ubiegłym rokiem wynika głównie z wydłużenia się czasu poświęcanego na płacenie podatków przez przedsiębiorców - wyjaśnił PAP przedstawiciel Banku Światowego na Polskę i kraje bałtyckie Carlos Piñerúa.

Jak podał Bank Światowy, liczba godzin potrzebnych do rozliczeń podatkowych wzrosła do 334 z 260 w poprzednim rankingu.

- Według najnowszego raportu Doing Business Polska wciąż znajduje się wśród krajów, gdzie panują najlepsze warunki prowadzenia biznesu. Jej stabilna punktacja w raporcie jest odzwierciedleniem szeregu reform, które w ostatniej dekadzie wprowadzono w życie - podkreślił Piñerúa.

Podobnie jak w latach ubiegłych, Polska wypada dobrze w zakresie obsługi handlu międzynarodowego, dostępu do kredytów dla firm oraz procedur upadłościowych.

Doing Business to publikowany co roku raport Banku Światowego. Znajduje się w nim opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach świata. Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie między innymi zakładania działalności gospodarczej, pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków, wymiany międzynarodowej, uzyskiwania kredytu czy regulacji rynku pracy. Raport wydawany jest nieprzerwanie od 2003 r.

W tegorocznej edycji zwyciężyła Nowa Zelandia, wyprzedzając Singapur. Trzecia jest Dania. W pierwszej dziesiątce są też: Gruzja (6. miejsce), Stany Zjednoczone (8.), Wielka Brytania (9.) Lepiej od Polski pod względem przyjaznych warunków prowadzenie biznesu wypadły też m.in. Litwa (14.), Mauritius (20.), Niemcy (24.), Kazachstan (28.), Rwanda (29) czy Rosja (31).