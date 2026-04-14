Dziennik Gazeta Prawana logo

ZUS wypłaca pieniądze bez żadnego wniosku. Kto dostanie 366 zł, a kto nawet 550 zł dodatku?

Olga Skórko
dzisiaj, 15:40
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Podwyższony dodatek pielęgnacyjny
ZUS rozpoczął wypłaty podwyższonego dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku. Po marcowej waloryzacji świadczenie wzrosło do kwoty 366,68 zł miesięcznie. Pieniądze trafiają do seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia oraz do osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. W wielu przypadkach Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek z urzędu, co oznacza brak zbędnych formalności. Dowiedz się, kto musi złożyć wniosek, jakie dokumenty przygotować.

Wiosenna waloryzacja podniosła kwoty wszystkich świadczeń emerytalno-rentowych. Obecnie standardowa stawka dodatku pielęgnacyjnego to 366,68 zł miesięcznie. Istnieje jednak wyjątek dla szczególnej grupy beneficjentów. Inwalidzi wojenni, których lekarz uznał za całkowicie niezdolnych do pracy oraz samodzielnej egzystencji, dostają wyższe wsparcie. W ich przypadku kwota ta wynosi 550,02 zł co miesiąc.

Dodatek pielęgnacyjny. Kto dostanie pieniądze automatycznie?

ZUS stosuje zasadę "z urzędu" wobec osób, które osiągnęły odpowiedni wiek. Jeśli ukończyłeś 75 lat i pobierasz emeryturę lub rentę, nie musisz robić nic. Urzędnicy sami doliczą pieniądze do Twojego świadczenia i wyślą je w najbliższym terminie płatności.

Kiedy musisz złożyć wniosek?

Wiek to niejedyny sposób na otrzymanie dodatku. Świadczenie przysługuje Ci wcześniej, jeśli lekarz orzecznik ZUS stwierdzi, że jesteś całkowicie niezdolny do pracy oraz samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji musisz pobrać ze strony internetowej lub placówki ZUS druk OL-9, poprosić lekarza prowadzącego o wypełnienie zaświadczenia o stanie zdrowia (ważne tylko miesiąc), złożyć komplet dokumentów w oddziale ZUS. Zakład ma 30 dni na wydanie decyzji od momentu złożenia wniosku.

Kiedy dodatek nie przysługuje?

Istnieją sytuacje, w których ZUS wstrzyma wypłatę lub w ogóle jej nie przyzna. Pieniądze nie trafią do Ciebie, jeśli przebywasz w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu.

Pamiętaj również o zakazie łączenia świadczeń. Nie możesz pobierać jednocześnie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS oraz zasiłku pielęgnacyjnego z urzędu gminy czy miasta. Jeśli ZUS przyzna Ci dodatek, musisz natychmiast poinformować o tym swój urząd (wójta, burmistrza lub prezydenta), aby uniknąć konieczności zwracania nienależnie pobranych pieniędzy.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: ZUSdodatek pielęgnacyjny
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZUS wypłaca pieniądze bez żadnego wniosku. Kto dostanie 366 zł, a kto nawet 550 zł dodatku? »
Zobacz
|
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj