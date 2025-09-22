Obecnie staże i praktyki często sprowadzają się do darmowej pracy, gdzie młodzi ludzie wykonują normalne obowiązki bez żadnego wynagrodzenia. Ministerstwo podaje, że ponad jedna trzecia pracodawców oferuje praktyki całkowicie bezpłatnie, a kolejne 20 proc. płaci tylko w wybranych przypadkach. Nawet jeśli wynagrodzenia były, najczęściej nie przekraczały 1800 zł brutto.

Nowe stawki

Propozycja ministerstwa zmienia to radykalnie. Minimalna płaca stażysty wyniesie 35 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co obecnie daje około 3062 zł brutto. Maksymalna kwota świadczenia nie przekroczy wysokości średniej krajowej, czyli 8749 zł brutto. Eksperci rynku pracy komentują to jako ogromną zmianę jakościową, która sprawi, że staże wreszcie przestaną być synonimem wyzysku.

Ustawa w drodze. Polska wyprzedza Brukselę

Rząd dąży do tego, aby staże stały się realnym przygotowaniem do pracy, a nie sposobem na darmowe uzupełnianie braków kadrowych. Projekt ustawy, który ma wyeliminować zjawisko bezpłatnych staży, trafił już 16 września 2025 roku na Zespół ds. Programowania Prac Rządu, a następnie do wykazu prac Rady Ministrów.

Polska aktywnie działa również na forum europejskim. W czasie prezydencji w Radzie Unii Europejskiej udało się doprowadzić do przyjęcia ogólnego podejścia do dyrektywy zakazującej bezpłatnych staży. Ministerstwo podkreśla: Choć prace w Brukseli jeszcze się toczą, my już pracujemy nad projektem zakazującym bezpłatnych staży w Polsce.

Projekt ma na celu:

Eliminację bezpłatnych staży.

Ochronę młodych osób przed nadużyciami.

Podniesienie jakości i atrakcyjności staży.

Ułatwienie uczciwego startu na rynku pracy.

Minister Dziemianowicz-Bąk o godnej płacy za pracę

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jasno wyraża stanowisko resortu. "Jeżeli jest praca, to powinna być płaca": Podczas spotkania z przedstawicielami ministerstw, pracodawców i organizacji młodzieżowych, poświęconego tematyce staży, ministra podkreśliła: "Jeżeli jest praca, to powinna wiązać się z godnym wynagrodzeniem" - mówi.