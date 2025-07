Wielkie zmiany dla milionów pracowników. Rząd chce wyrównać nierówności na rynku pracy i sprawić, by dotychczas pomijane okresy aktywności zawodowej liczyły się do stażu pracy. Projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który trafił już do Sejmu, przewiduje, że jednoosobowa działalność gospodarcza oraz umowy zlecenia w końcu zostaną uwzględnione. To dobra wiadomość dla tych, którzy przez lata pracowali poza tradycyjną umową o pracę. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada, że nowe przepisy będą działać wstecz i wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.