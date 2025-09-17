Urlop dla rodziców wcześniaków

W 2025 roku polskie prawo pracy przeszło istotną zmianę, wprowadzając dodatkowy urlop macierzyński dla rodziców, których dzieci urodziły się przedwcześnie lub wymagały hospitalizacji po narodzinach. Nowe przepisy, które weszły w życie 19 marca 2025 roku, mają na celu wsparcie rodzin w jednym z najtrudniejszych momentów ich życia. To rozwiązanie, przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, ma pomóc zwiększyć stabilność i spokój, co jest kluczowe w opiece nad najmłodszymi pacjentami.

Dla kogo urlop? Kto może skorzystać?

Urlop przysługuje nie tylko matkom i ojcombiologicznym. W kręgu uprawnionych znajdują się także opiekunowie prawni, rodzice adopcyjni oraz rodzice zastępczy. Jest to ważne rozszerzenie, które uwzględnia różnorodność współczesnych rodzin i zapewnia wsparcie każdemu, kto mierzy się z wyzwaniami wczesnego rodzicielstwa.

Ile dni dodatkowego urlopu?

Wymiar nowego urlopu zależy od specyficznej sytuacji dziecka:

Dzieci urodzone przed 28. tygodniem ciąży lub ważące mniej niż 1000 g: Rodzice zyskują dodatkowy tydzień urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni (105 dni).

Rodzice zyskują dodatkowy tydzień urlopu za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni (105 dni). Dzieci urodzone przed 36. tygodniem ciąży lub wymagające hospitalizacji: W tym przypadku maksymalny wymiar urlopu wynosi 8 tygodni.

Co istotne, przepisy są elastyczne. Okresy pobytu dziecka w szpitalu sumują się aż do 15. tygodnia po porodzie, a nawet niepełny tydzień zaokrągla się w górę. Uwzględniono także przerwy pomiędzy kolejnymi hospitalizacjami, co jest bardzo przydatne w przypadku często skomplikowanej opieki nad wcześniakami.

Jednym z najważniejszych aspektów nowelizacji jest finansowanie. W czasie trwania dodatkowego urlopu macierzyńskiego, wypłacany jest zasiłek w wysokości 100 proc. podstawy wynagrodzenia. Oznacza to, że rodzice mogą w pełni skupić się na opiece nad dzieckiem, nie martwiąc się o swoją sytuację finansową.

Wniosek o zasiłek

Podstawą do ustalenia uprawnień do zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego jest wniosek o zasiłek macierzyński (ZUS ZAM) za okres tego urlopu oraz pozostałe niezbędne dokumenty. Uzupełniający urlop macierzyński będzie udzielany jednorazowo (nie podlega dzieleniu na części).

Ważne Jak informuje ZUS, prawo do uzupełniającego urlopu macierzyńskiego przysługiwać będzie bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W związku z tym wniosek o zasiłek macierzyński za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego musi być złożony przed zakończeniem urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. W przypadku ubezpieczonych - pracowników wniosek o uzupełniający urlop macierzyński powinien zostać złożony do pracodawcy w terminie nie krótszym niż 21 dni przed zakończeniem korzystania z urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Zaświadczenie wydane przez szpital

Niezbędnym dokumentem do ustalenia prawa do zasiłku macierzyńskiego za okres uzupełniającego urlopu macierzyńskiego jest wydane przez szpital zaświadczenie o okresie pobytu dziecka w szpitalu oraz o urodzeniu dziecka: