Dlaczego farmaceuci dostają podwyżkę właśnie teraz?

Podwyżki wynikają z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Co roku, 1 lipca, resort zdrowia mnoży średnie wynagrodzenie z poprzedniego roku (8 181,72 zł) przez współczynniki przypisane do poszczególnych grup zawodowych.

Dla farmaceutów ze specjalizacją współczynnik wynosi 1,29, dla magistrów bez specjalizacji 1,02, a dla techników 0,86. W efekcie realna podwyżka może wynieść od 883 zł do 1 324 zł brutto w zależności od kwalifikacji.

Konkretne stawki od 1 lipca 2025 r.

Obecnie minimalne wynagrodzenie magistrów farmacji ze specjalizacją wynosi 9 230,57 zł brutto, bez specjalizacji – 7 298,59 zł, a techników farmaceutycznych – 6 153,71 zł. Po zmianach kwoty te wzrosną zgodnie z poniższą tabelą:

Grupa zawodowa Nowa minimalna pensja brutto Wzrost rok do roku Magister farmacji ze specjalizacją 10 554,42 zł +1 323,85 zł Magister farmacji bez specjalizacji 8 345,35 zł +1 046,76 zł Technik farmaceutyczny 7 036,28 zł + 882,57 zł

Źródło: wyliczenia Ministerstwa Zdrowia na podstawie średniej krajowej za 2024 r.

Skąd szpitale wezmą pieniądze?

Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnia, że dodatkowe środki trafią na konta placówek w ciągu pięciu dni roboczych od przesłania rachunków, co oznacza, że większość szpitali powinna otrzymać pieniądze najpóźniej do10 sierpnia. Dyrektorzy części placówek alarmują jednak, że wzrost kosztów wynagrodzeń może pochłonąć rezerwy finansowe i utrudnić inwestycje. Resort odpowiada, że w 2025 r. planuje dodatkowy strumień z budżetu państwa właśnie na pokrycie waloryzacji płac.

Co z farmaceutami w aptekach ogólnodostępnych?

Ustawowa siatka płac obejmuje wyłącznie zatrudnionych w podmiotach leczniczych (np. szpitalach). Farmaceuci pracujący w aptekach komercyjnych nie mają gwarantowanej podwyżki, choć, jak oceniają eksperci rynku pracy, rosnąca presja płacowa w sektorze publicznym może wymusić analogiczne korekty w prywatnych sieciach jeszcze przed końcem roku.

Kiedy wypłata trafi na konto?

Zgodnie z regulacjami, podwyżka obejmuje wynagrodzenie za lipiec 2025 r. W większości placówek farmaceuci dostaną wyższe przelewy w sierpniu (za lipiec). Jeśli umowa o pracę przewiduje wcześniejszy termin wypłaty, wyrównanie ma zostać uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków z NFZ.

Nowa siatka płac ma obowiązywać do 30 czerwca 2026 r. Wstępne szacunki resortu zakładają, że przyszłoroczna średnia krajowa ponownie wzrośnie, co oznacza kolejną waloryzację. Organizacje samorządu aptekarskiego już zapowiadają, że będą zabiegać o utrzymanie współczynnika 1,29 dla wszystkich magistrów farmacji – niezależnie od posiadanej specjalizacji.