Do stażu pracy w końcu będzie się wliczać umowa zlecenie. A to oznacza dłuższe urlopy i nagrody jubileuszowe

Nadchodzą znaczące zmiany w metodologii obliczania stażu pracy. 22 maja Stały Komitet Rady Ministrów zaaprobował projekt przedstawiony przez Ministerstwo Pracy, który przewiduje wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej oraz pracy wykonywanej na podstawie umów zlecenia.

Reklama

Obecnie obowiązujące przepisy nie uwzględniają umów zlecenia ani okresów samozatrudnienia przy ustalaniu stażu pracy. W praktyce prowadzi to do sytuacji, w której osoba pracująca przez wiele lat wyłącznie na podstawie umów cywilnoprawnych, w świetle prawa posiada niższy staż pracy niż osoba zatrudniona na umowę o pracę, nawet jeśli ta druga pracuje znacznie krócej, na przykład tylko rok. Resort pracy ocenia takie podejście jako niesprawiedliwe.

Przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów projekt ma na celu zniwelowanie tych dysproporcji i zapewnienie bardziej wyrównanych szans w dostępie do niektórych świadczeń pracowniczych, takich jak prawo do dłuższego urlopu wypoczynkowego czy nagród jubileuszowych. Zmiany te mają również ułatwić dostęp do stanowisk, które wymagają udokumentowanego doświadczenia zawodowego.

Co będzie wliczane do stażu pracy?

Reklama

Ministerstwo Pracy informuje, że zgodnie z projektowanymi przepisami, do okresu zatrudnienia będą wliczane następujące okresy:

prowadzenia przez osobę fizyczną działalności pozarolniczej oraz okresy współpracy z osobą prowadzącą taką działalność,

oraz okresy współpracy z osobą prowadzącą taką działalność, wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług,

realizacji umowy agencyjnej,

pozostawania osobą współpracującą z osobami wykonującymi wyżej wymienione umowy,

członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz w spółdzielni kółek rolniczych,

okresy innej, niż zatrudnienie działalności zarobkowej odbyte za granicą,

okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pod warunkiem, że za ten okres opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Potwierdzanie wymienionych okresów będzie się odbywać na podstawie zaświadczeń wydawanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Natomiast okresy zatrudnienia, które nie podlegały zgłoszeniu do ZUS, oraz okresy innej, niż zatrudnienie pracy zarobkowej za granicą, będą dokumentowane zgodnie z ogólnymi zasadami dowodowymi. Jak informuje resort pracy, oznacza to, że ciężar udowodnienia tych okresów spocznie na pracowniku.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Nowe przepisy dotyczące stażu pracy mają wejść w życie od nowego roku, a konkretnie od 1 stycznia 2026 roku. Zmiana ta będzie miała konkretne przełożenie na sytuację pracowników. Dla przykładu, pracownik z dotychczasowym 7-letnim stażem pracy, po doliczeniu mu dodatkowych 4 lat pracy świadczonej na umowie zleceniu, natychmiast nabędzie prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni, zamiast wcześniejszych 20 dni, ponieważ osiągnie próg 10 lat pracy wymagany do dłuższego urlopu. Nowelizacja wpłynie również na wysokość dodatków do wynagrodzenia oraz na kwoty odpraw.

Resort pracy argumentuje, że odpowiednio długi okres oczekiwania na wejście w życie nowych przepisów (vacatio legis) jest niezbędny. Ma to dać pracodawcom czas na ustalenie stażu pracy poszczególnych pracowników w świetle nowych regulacji, dokonanie związanych z tym obliczeń, wprowadzenie ewentualnych zmian w wewnętrznych przepisach zakładowych, a także na zabezpieczenie środków finansowych potrzebnych na pokrycie kosztów związanych z wdrożeniem nowych rozwiązań.