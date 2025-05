Czym jest program "Dopłaty do wynagrodzeń"?

Ministerstwo Rozwoju i Technologii uruchamia od 1 czerwca program, który ma zachęcić firmy, instytucje i organizacje pozarządowe do zatrudniania osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy.

Reklama

Na mocy nowych przepisów pracodawca może otrzymać refundację nawet do 50% minimalnego wynagrodzenia (czyli do ok. 2 333 zł brutto miesięcznie na jednego pracownika).

Kto może otrzymać dopłatę?

Refundacja przysługuje za zatrudnienie osób należących do jednej z następujących grup:

Seniorzy 50+ (kobiety 50–59 lat, mężczyźni 50–64 lata),

Osoby po osiągnięciu wieku emerytalnego (kobiety ≥ 60 lat, mężczyźni ≥ 65 lat),

Długotrwale bezrobotni (min. 12 miesięcy rejestracji w ciągu ostatnich 18 miesięcy),

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w urzędzie pracy,

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych,

Młodzi do 30. roku życia,

Posiadacze Karty Dużej Rodziny,

Samotni rodzice wychowujący przynajmniej jedno dziecko.

Warunki i procedura uzyskania wsparcia

Aby skorzystać z dopłat, pracodawca musi przejść przez kilka prostych etapów – od zawarcia umowy z urzędem po comiesięczne rozliczenia. Oto szczegóły procedury:

Warunki i procedura uzyskania wsparcia:

Zawarcie umowy z powiatowym urzędem pracy – wniosek składa pracodawca, dołączając dokumenty potwierdzające status zatrudnianej osoby.

– wniosek składa pracodawca, dołączając dokumenty potwierdzające status zatrudnianej osoby. Określenie wysokości dopłaty – urząd ustala, na ile miesięcy i w jakiej wysokości przysługuje refundacja (do 12 mies. w większości przypadków).

– urząd ustala, na ile miesięcy i w jakiej wysokości przysługuje refundacja (do 12 mies. w większości przypadków). Wypłata środków – co miesiąc, po przekazaniu zaświadczeń o zatrudnieniu i list płac.

Uwaga: jeśli pracodawca nie utrzyma zatrudnienia przez co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu dopłat, będzie musiał zwrócić otrzymane środki.

Dlaczego program jest potrzebny?

Program odpowiada na realne wyzwania rynku pracy i demografii, łącząc potrzeby pracodawców z pomocą dla grup, którym najtrudniej wrócić na etat. Ma rozwiązać takie problemy jak:

Starzejące się społeczeństwo – według danych GUS odsetek osób 50+ w Polsce ciągle rośnie.

– według danych GUS odsetek osób 50+ w Polsce ciągle rośnie. Niedobór pracowników – w niektórych branżach brakuje rąk do pracy.

– w niektórych branżach brakuje rąk do pracy. Wsparcie rodzin – samotni rodzice często rezygnują z zatrudnienia z przyczyn finansowych lub organizacyjnych.

– samotni rodzice często rezygnują z zatrudnienia z przyczyn finansowych lub organizacyjnych. Młodzi na starcie – refundacja kosztów zatrudnienia może zachęcić pracodawców do przyjęcia absolwentów i osób bez doświadczenia.

Głos pracodawców i ekspertów

Pracodawcy już od dawna apelują o uproszczenie procedur aplikacyjnych i wydłużenie okresu dofinansowania dla najbardziej potrzebujących grup, tak aby wsparcie rzeczywiście docierało do wszystkich firm i pracowników.

Eksperci dodają, że uproszczenie formalności to klucz do szybszego wykorzystania środków, a dłuższy okres refundacji pozwoli pracodawcom na realne planowanie zatrudnienia.