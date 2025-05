W 2025 roku Great Place To Work już po raz drugi opublikował listę Najlepszych Miejsc Pracy dla Kobiet, prezentując dziesięć firm, które – zdaniem samych pracownic – rzeczywiście realizują ideę równości w miejscu pracy. Te organizacje zostały wyłonione na podstawie szczegółowej analizy opinii pracowników oraz praktyk organizacyjnych. Wyróżnione firmy nie tylko deklarują sprawiedliwe traktowanie bez względu na płeć, ale konsekwentnie wdrażają polityki wspierające rozwój zawodowy kobiet – takie jak równość płac, transparentne ścieżki awansu i neutralne procesy rekrutacyjne.

Trzecie miejsce wśród najlepszych miejsc pracy dla kobiet: DHL

DHL po raz kolejny znalazł się w czołówce firm wyróżnionych w rankingu Najlepszych Miejsc Pracy w Polsce. W 2025 DHL uplasował się na wysokim 3. miejscu wśród Najlepszych Miejsc Pracy dla Kobiet, potwierdzając swoją pozycję pracodawcy promującego równość i sprawiedliwe traktowanie kobiet w środowisku pracy. Firma zatrudniająca ponad 260 osób w Polsce, w tym wiele kobiet na stanowiskach specjalistycznych i menedżerskich, tworzy środowisko sprzyjające rozwojowi zawodowemu i równym szansom. To już drugi rok z rzędu, gdy DHL zdobywa tę samą pozycję na liście.

Drugie miejsce wśród najlepszych miejsc pracy dla kobiet: Axpo Polska

Axpo Polska sp. z o.o., należąca do największego producenta energii w Szwajcarii w rankingu Great Place to Work pojawiła się po raz pierwszy i od razu zajęła 2. miejsce na liście Najlepszych Miejsc Pracy dla Kobiet w Polsce. To wyróżnienie jest potwierdzeniem zaangażowania firmy w tworzenie inkluzywnego, sprawiedliwego i przyjaznego środowiska pracy, w którym kobiety mają równe szanse na rozwój i awans zawodowy. Zespół Axpo w Polsce liczy ponad 170 osób, a firma – działająca w ponad 30 krajach – od lat łączy nowoczesne podejście do energii z wartościami zrównoważonego rozwoju i współpracy.

Pierwsze miejsce wśród najlepszych miejsc pracy dla kobiet: Verisk

Verisk, globalny lider w zakresie zaawansowanej analityki danych i technologii dla branży ubezpieczeniowej, zadebiutował na liście Najlepszych Miejsc Pracy dla Kobiet w Polsce i zdobył od razu 1. miejsce. To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza, że firma – mająca swoją siedzibę w Krakowie i zatrudniająca blisko 200 osób – skutecznie tworzy środowisko pracy, w którym kobiety czują się doceniane, wspierane i mają realne możliwości rozwoju zawodowego.

Oto 10 najlepszych firm do pracy dla kobiet w Polsce

Poniżej pełne zestawienie Najlepszych Miejsc Pracy dla kobiet w Polsce w 2025 roku.

Miejsce w rankingu Nazwa organizacji Branża Liczbapracowników 1. Verisk Technologie informatyczne 188 2. Axpo Polska sp. z o.o. Produkcja 171 3. DHL Global Forwarding, Freight Transport 264 4. Stryker Ochrona zdrowia /opieka medyczna 831 5. Aviva Usługi finansowe i ubezpieczenia 325 6. Zentiva Polska Sp. z o.o. Biotechnologia i farmaceutyki 280 7. MetLife Poland Usługi finansowe i ubezpieczenia 147 8. Elenger Inna 170 9. Hilton Hotele i restauracje 384 10. Akamai Technologies Technologie informatyczne 997

We wszystkich wyróżnionych firmach oceny wystawione przez kobiety były równie pozytywne jak te, które przekazali mężczyźni. Analiza wyników ankiet pracowniczych pokazała także, że pozytywne opinie kobiet są spójne bez względu na ich wiek czy zajmowaną pozycję zawodową. Przyznany tytuł Najlepszego Miejsca Pracy dla Kobiet stanowi więc dowód na skuteczne wdrażanie zasad równości szans oraz tworzenie środowiska pracy sprzyjającego wszystkim – niezależnie od płci.