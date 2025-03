Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku przechodzi trudny okres. Przedsiębiorstwo, które przed laty było gigantem w branży, teraz zmaga się z problemami finansowymi. Władze firmy ogłosiły plan zwolnień grupowych – pracę może stracić nawet 350 osób.

W pierwszej fazie planowano redukcję 120 etatów, ale po negocjacjach związkowcy zmniejszyli tę liczbę do 81. W kolejnej turze zwolnienia mogą objąć aż 230 pracowników. Robimy wszystko, by ograniczyć liczbę zwolnień. Chcemy, by miały jak najbardziej ludzki wymiar – zapewnia w rozmowie z "TOK FM" Andrzej Zbróg, dyrektor do spraw zarządzania zasobami ludzkimi.

Fabryka zamiast rosnąć – upada

Pracownicy fabryki nie kryją rozczarowania. Kiedy w 2013 roku firma została sprzedana chińskiej spółce ZXY Luxembourg Investment, obiecywano rozwój i inwestycje. Rzeczywistość okazała się inna. Początkowo zapewniano nas, że fabryka będzie się rozwijać. Przedstawiano nam wspaniałe plany najróżniejszych inwestycji, tyle że nic z tego nie wyszło. Fabryka, zamiast się rozwijać, to się zwija – mówią "TOK FM" związkowcy. Zamiast nowych inwestycji i lepszych warunków pracy, większość pracowników zarabia najniższą krajową, dodają. Firma tnie koszty, a część produkcji przeniesiono do Chin.

Wielu pracowników nie było przygotowanych na utratę zatrudnienia. Pan Adam, który przepracował w FŁT 21 lat, dowiedział się o zwolnieniu w dniu wręczenia wypowiedzenia. Gdybym wiedział z wyprzedzeniem, poszukałbym innej pracy. A tak, z dnia na dzień zostałem z niczym – mówił "TOK FM" były kierownik.

Produkcja przenoszona do Chin

Jednym z głównych powodów zwolnień są wysokie ceny energii w Polsce. Zakład zużywa ogromne ilości prądu, szczególnie na piece hartownicze, kuźnię i obróbkę tokarską. W Chinach ceny energii są trzykrotnie niższe niż u nas. Zarząd tłumaczy, że to główny powód przenoszenia produkcji – mówił "TOK FM" Artur Żarnoch, przewodniczący związku "Metalowcy". Związkowcy obawiają się, że części sprowadzane z Chin będą gorszej jakości. Czas dostaw się wydłuży, a my nie wiemy, w jakim stanie będzie ten towar – podkreślił Żarnoch.

Historia Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku

Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku powstała w 1938 roku jako zakład produkujący amunicję. Jak możemy przeczytać na stronie firmy, produkcję łożysk rozpoczęła w 1948 roku i przez dekady była liderem w branży. W 1995 roku przekształcono ją w spółkę skarbu państwa, a w 2013 roku kupiła ją chińska firma Tri-Ring Group Corporation. Dziś przyszłość fabryki stoi pod znakiem zapytania.