Spadek zatrudnienia na niektórych stanowiskach w minionym roku nie był związany z wprowadzaniem AI, a z popandemicznym spowolnieniem w części sektorów gospodarki – ocenił w rozmowie z PAP Jarosław Sokolnicki, partner i CEO firmy 4Enlight, wcześniej inżynier w Microsoft. Jak dodał, nie spodziewa się, aby doszło do nagłych zwolnień pracowników związanych z automatyzacją procesów w firmach.

Sztuczna inteligencja w biznesie. Czy grożą nam masowe zwolnienia?

Głównym trendem nowych technologii w 2025 roku - według eksperta - będą agenci AI, czyli kody oparte na sztucznej inteligencji, które wykonują konkretne zadania, jak analiza danych, generowanie raportów, tworzenie wykresów. Ich wprowadzenie przyspieszy automatyzację w firmach, jednak technologia ta jest dopiero testowana - ocenił.

Jak wyjaśnił, wdrożenie agentów AI w większości firm stanowi wyzwanie ze względu na wysoki koszt tej technologii oraz dług technologiczny, czyli wykorzystywanie w organizacjach przestarzałych systemów i sprzętów. Barierą może być także trzymanie danych w różnych systemach i formatach, a także złożone procesy decyzyjne i zachowawcza kultura organizacyjna.

Może się okazać, że 99 proc. firm już istniejących na rynku, nie będzie w stanie wprowadzić systemu agentów AI w najbliższym czasie - ocenił ekspert. Jak wskazał, sama technologia też ma ograniczenia, jak np. halucynacje, czyli podawanie fałszywych informacji, które brzmią jak prawdziwe. Przytoczył badania wykazujące, że im proces wykonywania zadań przez AI staje się bardziej złożony i wielopoziomowy, tym efektywność oraz dokładność agentów spada.

AI w biznesie. Czy pracownicy powinni się bać?

Myślę, że w niedalekiej przyszłości na pewno pojawią się na rynku firmy - challengerzy, które wdrożą agentów AI, szybko się zautomatyzują, będą miały niskie koszty i wysoką efektywność - ocenił Sokolnicki. Zauważył przy tym, że nie oznacza to wcale, że te firmy osiągną sukces. Zależy on bowiem także m.in. od zyskania zaufania klientów czy wypromowania marki. Jednak firmy, którym się to uda, będą transformować polski rynek - podkreślił ekspert.