Jakie są zasady korzystania z przerw na karmienie piersią?

Zgodnie z art. 187 Kodeksu pracy, kobiety karmiące dziecko piersią mają prawo do dwóch 30-minutowych przerw w pracy. Jeśli karmią więcej niż jedno dziecko, przerwy te wydłużają się do 45 minut każda. Kluczowe zasady tego uprawnienia to:

Przerwy można łączyć, co oznacza, że pracownica może zaczynać pracę godzinę później lub kończyć godzinę wcześniej.

Nie ma obowiązku przedstawiania zaświadczenia lekarskiego – wystarczy oświadczenie pracownicy.

– wystarczy oświadczenie pracownicy. Pracodawca nie może odmówić udzielenia przerw – każda odmowa wiąże się z surowymi konsekwencjami finansowymi.

Jak napisać oświadczenie o przerwach na karmienie piersią?

Do skorzystania z uprawnienia wystarczy złożenie pisemnego wniosku do pracodawcy. Na portalu przestawiono przykładowe oświadczenie, które może wyglądać następująco:

Niniejszym oświadczam, iż moje dziecko jest karmione przeze mnie piersią. Na podstawie art. 187 Kodeksu pracy wnoszę o udzielenie mi przerw w pracy na karmienie piersią. Przerwy te chcę wykorzystywać łącznie w godzinach od … do … .

Jakie kary grożą pracodawcy za odmowę?

Jeśli pracodawca odmówi udzielenia przerw na karmienie piersią, może zostać ukarany grzywną w wysokości od 1 000 do nawet 30 000 zł. Wynika to z przepisów dotyczących ochrony praw pracowniczych, w tym praw związanych z rodzicielstwem.

W jakich sytuacjach przerwa na karmienie nie przysługuje?

Przepisy przewidują dwa wyjątki, kiedy przerwa nie przysługuje:

Czas pracy krótszy niż 4 godziny dziennie – w takim przypadku przerwa na karmienie w ogóle nie przysługuje.

Czas pracy nieprzekraczający 6 godzin dziennie – wtedy przysługuje tylko jedna przerwa (30 minut przy karmieniu jednego dziecka, 45 minut przy karmieniu więcej niż jednego dziecka).

Warto także zaznaczyć, że prawo to dotyczy wyłącznie kobiet karmiących piersią – nie obejmuje matek karmiących dziecko mlekiem modyfikowanym.