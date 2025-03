Kiedy jest Lany poniedziałek 2025?

W 2025 roku Poniedziałek Wielkanocny - Lany poniedziałek przypada na 21 kwietnia.

Czy Lany poniedziałek 2025 jest dniem wolnym od pracy i szkoły?

Poniedziałek Wielkanocny, znany również jako Lany poniedziałek, to drugi dzień Świąt Wielkanocnych w Polsce. Jest to dzień ustawowo wolny od pracy i szkoły, co oznacza, że większość pracowników i uczniów ma wtedy dzień wolny.

Tradycje i zwyczaje związane z Lanym poniedziałkiem czyli Poniedziałkiem Wielkanocnym

Poniedziałek Wielkanocny w Polsce obfituje w różnorodne tradycje i zwyczaje, które są kultywowane od pokoleń. Najbardziej znanym obrzędem jest Śmigus-Dyngus, czyli oblewanie się nawzajem wodą. Zwyczaj ten symbolizuje oczyszczenie i odrodzenie, a jego korzenie sięgają dawnych praktyk pogańskich związanych z nadejściem wiosny.

W różnych regionach Polski istnieją także unikalne tradycje związane z tym dniem. Przykładem są "dziady śmigusowe" we wsi Dobra koło Limanowej, gdzie przebierańcy w strojach ze słomy odwiedzają mieszkańców, prosząc o datki.

Planowanie urlopu wokół Poniedziałku Wielkanocnego 2025

Ponieważ Poniedziałek Wielkanocny w 2025 roku przypada na 21 kwietnia, warto rozważyć wzięcie dodatkowych dni wolnych przed lub po świętach, aby wydłużyć czas odpoczynku. Planując urlop z wyprzedzeniem, można efektywnie wykorzystać dni wolne i cieszyć się dłuższym okresem relaksu.

Kalendarz świąt wielkanocnych 2025 - kiedy wolne?

Wielki Czwartek ( idziemy do pracy , szkoły mają wolne) – 17 kwietnia 2025

( , szkoły mają wolne) – 17 kwietnia 2025 Wielki Piątek ( idziemy do pracy , szkoły i urzędy państwowe mają wolne) – 18 kwietnia 2025

( , szkoły i urzędy państwowe mają wolne) – 18 kwietnia 2025 Wielka Sobota ( wolna od pracy) – 19 kwietnia 2025

( od pracy) – 19 kwietnia 2025 Niedziela Wielkanocna ( wolna od pracy) – 20 kwietnia 2025

( od pracy) – 20 kwietnia 2025 Poniedziałek Wielkanocny (wolny od pracy i szkoły) – 21 kwietnia 2025

Podsumowując, Poniedziałek Wielkanocny to nie tylko dzień wolny od pracy, ale także okazja do kultywowania bogatych tradycji i zwyczajów, które są integralną częścią polskiej kultury.

Oprócz Poniedziałku Wielkanocnego dni wolne od pracy w 2025

Pamiętaj, że oprócz Poniedziałku Wielkanocnego, w polskim kalendarzu znajduje się kilka innych dni ustawowo wolnych od pracy, które warto uwzględnić przy planowaniu wypoczynku.