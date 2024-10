1 listopada to święto Wszystkich Świętych, które jest ustawowo wolne od pracy. Obowiązuje też wtedy zakaz handlu, jak w niedzielę.

Dzień ten jest też jednym z tzw. "świąt nakazanych", co oznacza, że wierzący katolicy mają obowiązek wziąć udział w mszy świętej 1 listopada.

2 listopada to Zaduszki

2 listopada to z kolei Dzień Zaduszny, w który wspominamy wszystkich zmarłych. W polskim prawie jest to zwykły dzień, który nie jest wolnym od pracy. Zwykle jednak wiele firm wyznacza krótsze godziny pracy, albo daje pracownikom wtedy wolne z prawem do pełnego wynagrodzenia. W tym roku jednak tak nie będzie, bo 2 listopada wypada w sobotę.