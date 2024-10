Zwolnienie lekarskie z kodem "C" – co oznacza

W ostatnich latach w Polsce wystawiana jest coraz większa liczba zwolnień lekarskich oznaczonych kodem "C". Tylko w 2023 roku wystawiono ponad 6,6 tys. zwolnień z tym oznaczeniem. Największy wzrost odnotowano wśród mężczyzn. Jednak co dokładnie kryje się pod tym symbolem?

Co oznacza kod "C" na zwolnieniu od lekarza.Kod "C" na zwolnieniu lekarskim wskazuje na niezdolność do pracy spowodowaną nadużyciem alkoholu. To oznaczenie stosowane jest przez lekarzy, którzy po przeprowadzeniu wywiadu medycznego i ocenie stanu zdrowia pacjenta stwierdzają związek pomiędzy stanem zdrowia a nadmiernym spożyciem alkoholu.

Jakie skutki dla pacjenta ma wystawienie L4 z kodem "C". Ważna informacja dla pracowników jest taka, że w przypadku zwolnień z kodem "C" nie przysługuje im wynagrodzenie ani zasiłek chorobowy. Dotyczy to jednak pierwszych 5 dni zwolnienia.

L4 z kodem "C": ilość tak wystawionych zwolnień lekarskich wzrasta z roku na rok

Niestety ilość wystawionych L4 z tym oznaczeniem rośnie. Jak podaje portal ZUS.pl w oparciu o statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: ”W 2023 r. z kodem C wydano 6,6 tys. zaświadczeń lekarskich. Najwięcej 36,4% (tj. 2,4 tys.) zaświadczeń wystawiono na okres od 1 do 5 dni. W porównaniu z rokiem 2022 liczba zaświadczeń z kodem C wzrosła o 7,6%, zaś wydanych na okres od 1 do 5 dni o 12,0%. Zaświadczenia z kodem C zostały wystawione na 66,3 tys. dni niezdolności do pracy (w 2022 r. – 63,4 tys. dni). Przeciętna długość zaświadczenia z kodem C w 2023 r. wyniosła 10,11 dnia i była krótsza w stosunku do 2022 r. blisko o pół dnia. Ponad ¾ zaświadczeń lekarskich z kodem C wystawiono mężczyznom. W porównaniu do 2022 r. liczba ich wzrosła o 7,8%.”

Niestety statystyki jasno wskazują na rosnący problem związany z nadużywaniem alkoholu i jego wpływem na zdolność do pracy. Większość tych zwolnień dotyczy okresów krótkoterminowych, trwających od 1 do 5 dni. To, że pacjent nie dostaje za ten okres wynagrodzenia chorobowego, nie jest tu największym problemem. Choć samo gorsze samopoczucie po wypiciu zbyt dużej ilości alkoholu jest przejściowe, to problemy zdrowotne wynikające z permanentnego naużywania alkoholu są znacznie poważniejsze.

Kto najczęściej korzysta ze zwolnień z kodem "C"

Statystyki ZUS pokazują, że zwolnienia lekarskie z kodem "C" najczęściej wystawiane są mężczyznom. Ponad 75 proc. takich zwolnień w 2023 roku dotyczyło właśnie tej grupy. Największa liczba przypadków dotyczy mężczyzn w wieku 40-44 lata ((18,7 proc.). Wśród kobiet sytuacja wygląda nieco inaczej. Najwięcej zwolnień z kodem "C" wystawiono kobietom w wieku 30-34 lata (22,3 proc.).

Zwolnienia lekarskie z kodem "C" to coraz większy problem w Polsce. Odzwierciedla on nie tylko stan zdrowia fizycznego, ale także kondycję psychiczną pracowników. Wzrost liczby takich zwolnień to jasny sygnał, że nadużywanie alkoholu staje się coraz większym problemem zdrowotnym – problemem, który wymaga uwagi zarówno ze strony pracodawców, jak i systemu opieki zdrowotnej.

Jakie są przyczyny rosnących problemów z alkoholem. Oczywiście przyczyn może być wiele i zależne od indywidualnych predyspozycji. Niemniej jednak często problemy z alkoholem mogą być związane z długotrwałym stresem zawodowym, wypaleniem zawodowym lub trudnościami w radzeniu sobie z presją życia codziennego. Bowiem statystyki pokazują, że problem dotyczy osób młodych, które co dzień muszą radzić sobie z różnymi wyzwaniami, a tych jest coraz więcej.