Użytkowniczka TikToka @matkapolkaczestochowska, czyli Aga, podzieliła się swoją osobistą historią, która wywołała ogromne poruszenie w internecie.

Kobieta zwolniona z pracy po macierzyńskim

Kobieta opowiedziała w emocjonalnym filmiku o tym, jak została zwolniona z pracy przez firmę X-kom tuż po powrocie z urlopu macierzyńskiego.

Reklama

Właśnie zwolnili mnie z pracy pierwszy dzień po powrocie, po macierzyńskim. Czy się spodziewałam? Oczywiście, że nie. Możecie powiedzieć, ze trzeba było złożyć wniosek o zmianę czasu pracy, to bym miała tą ochronę. Nie zadziałało. Zawsze wszystko można obejść. X-kom dziękuję bardzo. Wspieranie matek wracających na rynek pracy macie opanowane do perfekcji – podkreśliła.

Szeroko komentowane nagranie

Jej historia natychmiast odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych, a filmik obejrzało monad 3 mln ludzi. Wywołał on lawinę komentarzy, głównie krytykujących sposób, w jaki firma potraktował kobietę powracającą na rynek pracy po urlopie macierzyńskim.

Trwa ładowanie wpisu

Komentarz firmy

Komunikat w tej sprawie opublikował na swoim profilu na platformie X Michał Świerczewski, prezes x-komu.

Zakończenie współpracy to zawsze jest sytuacja trudna, niezależnie od okoliczności. W tym kontekście więc rozumiem emocje Agnieszki (autorki filmu z TikToka) związane z całą sprawą. Aczkolwiek nie ukrywam, że zaskoczyła mnie ich skala – biorąc pod uwagę to, jak spokojnie przebiegła rozmowa (wg zapewnień osób uczestniczących w spotkaniu), do której Agnieszka się odnosi. Dziewczyny z działu HR zapewniły mnie, że wsparcie – od referencyjnego aż po psychologiczne – zostało zaproponowane i że na tamtym etapie miały poczucie odpowiedniego przeprowadzenia spotkania - napisał.

Okres ochronny po macierzyńskim

Jak informuje serwis Infor.pl kodeks pracy zapewnia okres ochronny pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim. "Zgodnie z art. 177 § 1 KP ochrona przed zwolnieniem obejmuje okres od dnia złożenia wniosku o urlop do dnia zakończenia tego urlopu" - czytamy.

Po urlopie macierzyńskim nie ma przysługującego wszystkim okresu ochronnego. Zwolnienie pracownicy po urlopie macierzyńskim jest więc możliwe. "Pracodawcy zachowują jednak ostrożność. W razie wystąpienia byłej pracownicy z powództwem do sądu pracy to na pracodawcy ciąży obowiązek udowodnienia braku dyskryminacji" - dodała dziennikarka Emilia Panufnik.