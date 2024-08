Prezydent Włocławka Krzysztof Kukucki zapewnił, że godziny przyjmowania mieszkańców w urzędzie nie zostaną skrócone, a istnieje nawet możliwość ich wydłużenia. Celem jest zapewnienie mieszkańcom łatwiejszego dostępu do usług publicznych. Szczegółowe informacje na ten temat zostaną podane wkrótce.

35-godzinny tydzień pracy od 1 września we Włocławku

Włocławek wprowadza 35-godzinny tydzień pracy dla urzędników już od 1 września. Prezydent @Kukucki ponownie pokazał, że dla chcącego nic trudnego skracając czas pracy włocławskich urzędników przy zachowaniu identycznego czasu otwarcia urzędu dla mieszkańców. Gratulujemy prezydentowi Kukuckiemu świetnej decyzji, czas na całą Polskę – informuje Lewica na platformie X.

Szczegółowe rozwiązania są w fazie przygotowań, trwają rozmowy i rozpatrywane są różne warianty organizacji funkcjonowania urzędu.

Krótszy tydzień pracy

Dyskusja o skróceniu tygodnia pracy dotychczas koncentrowała się na firmach prywatnych. Rosnące poparcie dla tego rozwiązania w Polsce pokazuje, że przedsiębiorcy, badacze i eksperci rynku pracy oczekiwali na wyniki eksperymentów przeprowadzonych w innych krajach UE. Pozytywne efekty tych doświadczeń przekonały wielu sceptyków. Eksperci uważają, że polska gospodarka jest na tyle silna, by wprowadzić 35-godzinny tydzień pracy. Ostatnio pojawił się nowy wątek: skrócenie czasu pracy w sektorze publicznym, zwłaszcza w urzędach.

To nie pierwsze miasto, które wprowadziło takie zmiany

Pierwszym miastem w Polsce, które skróciło czas pracy urzędników miejskich, jest Leszno. Zmiany wprowadzono 1 lipca tego roku. Wymiar czasu pracy zmniejszono z 40 do 35 godzin tygodniowo.

Od kiedy krótszy czas pracy w Polsce?

Do 2027 roku planowane jest skrócenie obowiązującego obecnie 40-godzinnego tygodnia pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozważa dwa warianty: 35-godzinny tydzień pracy (7 godzin dziennie przez 5 dni) lub 32-godzinny tydzień (8 godzin dziennie przez 4 dni). Badania wskazują, że Polacy preferują krótszy, czterodniowy tydzień pracy, który miałby pozytywny wpływ na zadowolenie zawodowe. Warto zwrócić uwagę na doświadczenia innych krajów, które już eksperymentowały ze skróceniem czasu pracy.

W tych krajach pracuje się krócej

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce, obowiązuje 40-godzinny tydzień pracy. Jednak istnieją znaczące różnice między poszczególnymi krajami – we Francji wynosi on 35 godzin, a w Danii 37. Choć unijne przepisy regulują maksymalny tygodniowy czas pracy na poziomie 48 godzin, Grecja, zmagając się z trudną sytuacją gospodarczą, zdecydowała się na zwiększenie tego limitu do 48 godzin na sześć dni w tygodniu od początku lipca bieżącego roku.

Jakie korzyści z krótszego czasu pracy?

W erze cyfryzacji i automatyzacji procesów czterodniowy tydzień pracy jawi się jako logiczne następstwo postępu technologicznego. Dłuższy czas wolny to klucz do osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, co przekłada się na większe zadowolenie pracowników. Skrócenie tygodnia pracy paradoksalnie zwiększa wydajność, motywację i koncentrację zatrudnionych, redukując jednocześnie absencje. Dodatkowy dzień wolny stwarza pracownikom przestrzeń do rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji, co z kolei przekłada się na korzyści dla całej organizacji.