Kiedy złożyć wypowiedzenie?

Jeśli zależy nam na szybkim rozwiązaniu umowy, należy jak najszybciej złożyć wypowiedzenie umowy o pracę. Czasami jednodniowe spóźnienie oznacza wydłużenie okresu wypowiedzenia o cały miesiąc. Drugim sposobem jest rozwiązanie umowy za porozumieniem. Strony mogą wówczas wspólnie ustalić dogodny termin rozwiązania umowy. Czasami pracownik może mieć już ustalone kolejne zatrudnienie u innego pracodawcy. Gdy zna już datę rozpoczęcia nowej pracy, musi wiedzieć, kiedy złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę tak, aby umowy nie pokryły się w czasie. W tym celu niezbędna jest znajomość zasad liczenia okresów wypowiedzenia.

Reklama

Okres wypowiedzenia 1 miesiąc - kiedy złożyć wypowiedzenie?

Jeśli zależy nam na jak najszybszym rozwiązaniu umowy i jest koniec miesiąca, trzeba zrobić to jak najszybciej. Składając wypowiedzenie z końcem miesiąca, okres wypowiedzenia rozpoczyna się już z pierwszym dniem nowego miesiąca i kończy z ostatnim dniem tego miesiąca. Przy spóźnieniu i wręczeniu wypowiedzenia już na początku kolejnego miesiąca, okres wypowiedzenia zaczynamy liczyć dopiero z początkiem miesiąca następującego po miesiącu dokonania wypowiedzenia i kończymy wraz z końcem tego miesiąca.

Przykład Anna M. zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas 1 roku w dniu 29 kwietnia 2025 r. (wtorek) postanawia wypowiedzieć umowę. Nie radzi sobie emocjonalnie w aktualnej pracy i zależy jej na jak najszybszym rozwiązaniu umowy. Powinna wręczyć pracodawcy wypowiedzenie już następnego dnia w środę 30 kwietnia 2025 r. Wówczas ostatnim dniem okresu wypowiedzenia będzie 31 maja 2025 r. Gdyby złożyła wypowiedzenie w piątek 2 maja, okres wypowiedzenia zacząłby biec dopiero od 1 czerwca i zakończyłby się 30 czerwca 2025 r.

Reklama

Polecamy: Kalendarz 2026

Okres wypowiedzenia 3 miesiące - kiedy złożyć wypowiedzenie?

3-miesięczne wypowiedzenie liczy się tak samo jak wypowiedzenie miesięczne. Zaczyna biec z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu złożenia wypowiedzenia, a kończy się ostatnim dniem miesiąca po upływie 3 miesięcy. Warto znać te zasady, aby móc dobrze zaplanować przestrzeń czasową pomiędzy dotychczasowym a nowym zatrudnieniem.

Przykład Mikołaj K. po 10 latach pracy w jednej firmie postanawia zmienić miejsce pracy. Przysługuje mu 3-miesięczny okres wypowiedzenia. Znalazł już nową pracę i zgodził się na rozpoczęcie pracy od dnia 1 września 2025 r. Zależy mu jednak na zachowaniu ciągłości zatrudnienia tak, aby nieprzerwanie mieć źródło dochodu. Kiedy powinien złożyć wypowiedzenie? Okres wypowiedzenia musi upłynąć z dniem 31 sierpnia 2025 r. Należy więc zaplanować jest rozpoczęcie na początek czerwca. W tym celu Mikołaj W. powinien złożyć wypowiedzenie w miesiącu maju 2025 r.

Okres wypowiedzenia 2 tygodnie - kiedy złożyć wypowiedzenie?

Przy dwutygodniowym wypowiedzeniu zasadą jest rozpoczynanie okresu wypowiedzenia w niedzielę, a kończenie w sobotę po upływie 2 tygodni. Aby wypowiedzenie było jak najkrótsze, najlepszym dniem na wręczenie oświadczenia przy zatrudnieniu od poniedziałku do piątku będzie ostatni dzień pracy czyli piątek.

Przykład Aneta T. zatrudniona na czas określony trwający 5 miesięcy i decyduje się na wcześniejsze rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Jest wtorek 13 maja 2025 r. i chciałaby zrobić to w taki sposób, aby pracować jak najkrócej po wręczeniu wypowiedzenia. Kiedy więc powinna to zrobić? Najlepiej poczekać z przekazaniem wypowiedzenia do piątku 16 maja 2025 r. Okres wypowiedzenia rozpocznie się w niedzielę 18 maja, a zakończy w sobotę 31 maja 2025 r. (16 dni do końca umowy). Gdyby Aneta T. złożyła wypowiedzenie dopiero 19 maja, okres wypowiedzenia zacząłby biec 25 maja w niedzielę, a zakończyłby się aż w sobotę 7 czerwca (20 dni do końca umowy).

Wypowiedzenie okresu próbnego

Będąc na okresie próbnym, można być uprawnionym do jednego z aż trzech długości okresu wypowiedzenia – 3 dni robocze, 1 tydzień albo 2 tygodnie. Wszystko zależy od długości okresu próbnego – odpowiednio: do 2 tygodni; ponad 2 tygodnie i krócej niż 3 miesiące; 3 miesiące. 3 dni robocze liczy się od kolejnego dnia roboczego następującego po dniu wręczenia wypowiedzenia. Okres określony w tygodniach przy okresie próbnym liczy się tak samo jak w wyżej omówionym przykładzie.

Przykład Maria K. pracuje na umowie na okres próbny trwający 2 tygodnie. Rozmyśliła się i chciałaby jak najszybciej rozwiązać umowę za wypowiedzeniem. Jest środa 14 maja 2025 r. Czy może złożyć wypowiedzenie w dniu dzisiejszym, aby umowa rozwiązała się jeszcze w tym tygodniu? Tak. Za dni robocze uznaje się także soboty. Tylko niedziele i święta stanowiące dni wolne od pracy nie wliczają się do okresu wypowiedzenia. Jeśli Maria K. złoży wypowiedzenie 14 maja w środę, pierwszym dniem okresu wypowiedzenia będzie czwartek 15 maja, a ostatnim sobota 17 maja 2025 r. Inaczej byłoby, gdyby wypadało np. święto ustawowo wolne od pracy. Wówczas w dzień święta nie rozpocząłby się okres wypowiedzenia, a dopiero następnego dnia roboczego.