Zmiany w prawie pracy 2025: Niższa składka zdrowotna

Od początku 2025 roku przedsiębiorcy płacą niższą składkę zdrowotną. Zmniejszyła się podstawa, od której ją liczono. Teraz, żeby obliczyć składkę, bierze się 75 proc. minimalnej pensji i od tej kwoty liczy się 9 proc. Dzięki temu przedsiębiorcy oszczędzają na składkach. Dodatkowo, nie płacą już składki od pieniędzy zarobionych na sprzedaży firmowych rzeczy, jak maszyny czy patenty. Osoby płacące podatek liniowy mogą też odliczyć większą część zapłaconej składki zdrowotnej od podatku.

Zmiany w prawie pracy w 2025 roku: Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje nowe, wyższe minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalone na poziomie 4666 złotych brutto miesięcznie. Oznacza to wzrost o 366 złotych w stosunku do wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w drugiej połowie 2024 roku. Należy podkreślić, że minimalne wynagrodzenie obejmuje nie tylko podstawowe wynagrodzenie zasadnicze, ale również wszelkie dodatkowe składniki wynagrodzenia, takie jak premie czy nagrody. Z kolei do minimalnego wynagrodzenia nie wlicza się dodatków za pracę w szczególnych warunkach (np. w porze nocnej), świadczeń socjalnych (np. odpraw emerytalnych) oraz innych świadczeń o charakterze dodatków do wynagrodzenia.

Zmiany w prawie pracy 2025: Wyższe dofinansowanie od PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) podwyższył kwoty dofinansowań do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami. Od początku 2025 roku pracodawcy mogą składać wnioski o zwiększone wsparcie w systemie SODiR. Nowe, wyższe stawki miesięcznego dofinansowania na pełny etat wynoszą odpowiednio: 2760 zł dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1550 zł dla osób z umiarkowanym stopniem oraz 575 zł dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.Dla osób z niepełnosprawnościami posiadających dodatkowe schorzenia, takie jak epilepsja czy zaburzenia rozwojowe, przewidziano jeszcze wyższe dofinansowania. W zależności od stopnia niepełnosprawności i rodzaju schorzenia, maksymalna miesięczna dotacja może wynieść nawet 4140 zł.

Zmiany w prawie pracy w 2025: Uzupełniający urlop macierzyński

Wprowadzenie nowego urlopu macierzyńskiego stanowi znaczące ułatwienie dla rodziców dzieci urodzonych przedwcześnie lub wymagających po porodzie hospitalizacji. Od 19 marca 2025 roku rodzice mogą skorzystać z dodatkowego urlopu, którego długość zależy od stanu zdrowia dziecka. Dla najmłodszych wcześniaków przewidziano maksymalnie 15 tygodni dodatkowego urlopu, a dla dzieci urodzonych nieco później – 8 tygodni. W okresie korzystania z dodatkowego urlopu rodzice otrzymują 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Zmiany w prawie pracy w 2025 roku: Wolna Wigilia

Od tego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. Nowe przepisy zostały uchwalone przez Parlament pod koniec 2024 roku i zatwierdzone przez Prezydenta. Aby zrównoważyć ten dodatkowy dzień wolny, trzy niedziele poprzedzające Wigilię będą dniami handlowymi.