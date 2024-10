Przykład

Aneta T. zatrudniona na czas określony trwający 5 miesięcy i decyduje się na wcześniejsze rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem. Jest 7 sierpnia 2024 r. i chciałaby zrobić to w taki sposób, aby pracować jak najkrócej po wręczeniu wypowiedzenia. Kiedy więc powinna to zrobić? Najlepiej poczekać z przekazaniem wypowiedzenia do piątku 9 sierpnia 2024 r. Okres wypowiedzenia rozpocznie się w niedzielę 1 sierpnia, a zakończy w sobotę 24 sierpnia 2024 r. (16 dni do końca umowy). Gdyby Aneta T. złożyła wypowiedzenie dopiero 12 sierpnia, okres wypowiedzenia zacząłby biec 18 sierpnia w niedzielę, a zakończyłby się aż w sobotę 31 sierpnia (20 dni do końca umowy).