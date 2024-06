Ustawa wchodząca w życie 1 lipca ma rozwiązać problem niedoboru pracowników na greckim rynku pracy.

Sześciodniowy tydzień pracy. Prawnik ostrzega

Pięciodniowy tydzień pracy nie obowiązuje już w Grecji od 2023 roku w sektorach turystyki i gastronomii.

W myśl nowej ustawy pracownicy branży przemysłowej, rolniczej, a także handlu detalicznego i niektórych usług, nie będą mogli odmówić pracy sześć dni w tygodniu, jeżeli tylko tak zdecyduje ich pracodawca. Za szósty dzień ma być wypłacany dodatek w wysokości 40 procent dziennego wynagrodzenia.

Ustawa 5053/2023 ostatecznie zabije pięciodniowy tydzień pracy – mówi portalowi Deutsche Welle Aris Kazakos, emerytowany profesor prawa pracy w Salonikach, Aris Kazakos. Prawnik ostrzega przed władzą absolutną pracodawcy.

W indywidualnych negocjacjach pracodawca jest absolutnym suwerenem, dyktującym praktycznie wszystkie warunki, jakich chce, z wyjątkiem minimalnych praw określonych przez prawo pracy – spostrzega Kazakos. Jeżeli więc teraz nawet te minimum zostanie zniesione i pracodawca będzie mógł wydawać polecenia pracownikowi szóstego dnia pracy, będzie to oznaczać całkowite pozbawienie praw pracownika.

Ponieważ pracodawca może dyktować warunki pracy, które są dla niego korzystne, automatycznie prowadzi to do tego, że stosunki pracy stają się reżimem niesprawiedliwości, ponieważ to, co przynosi korzyści tylko jednej stronie w stosunkach pracy, nigdy nie może być sprawiedliwe – dodaje prawnik.

Prawnik ostrzega też, że nowa ustawa "zwiększa ryzyko dla bezpieczeństwa pracowników". Liczba wypadków przy pracy w Grecji już jest wysoka. W 2023 roku aż 179 pracowników zginęło w wypadkach przy pracy, a rok wcześniej - 104 - wylicza Deutsche Welle.

Grecy "przodownikami" pracy w Unii Europejskiej

Sześciodniowy tydzień pracy oficjalnie zostaje wprowadzony ze względu na niedobór wykwalifikowanych pracowników na greckim rynku pracy. Jednak, jak zauważa Deutsche Welle, "ostatecznie sprawia to, że nadgodziny są tańsze dla pracodawców i nie są zmuszeni do zatrudniania większej liczby pracowników".

Jeszcze przed wejściem w życie ustawy Grecy pozostają "przodownikami" pracy w Europie. Pracują średnio 41 tydzień tygodniowo, czyli dłużej niż wszyscy inni obywatele UE, wynika z danych Eurostatu.

Do tego płaca minimalna w Grecji wynosi 830 euro, co plasuje kraj na 15. miejscu w UE. Z kolei pod względem siły nabywczej Grecja okupuje przedostatnie miejsce w Unii.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce?

Obiecali, że będzie czterodniowy tydzień pracy; jeśli wziąć pod uwagę, jak to było z ich dotychczasowymi ważnymi obietnicami, to znaczy, że będzie sześciodniowy - tak w lipcu 2022 na spotkaniu w Grójcu prezes PiS Jarosław Kaczyński nawiązywał do zapowiedzi szefa PO Donalda Tuska.

Tusk wcześniej zapowiadał, że jego partia do wyborów parlamentarnych przygotuje precyzyjny program pilotażu w kwestii czterodniowego tygodnia pracy. Szef PO zaznaczył, że dynamiczne zmiany rynku pracy, w tym postępująca automatyzacja wymusza dostosowanie się do nowych trendów. Wskazał, że są dwa modele tego rozwiązania – skracanie dnia pracy lub całego tygodnia, choć mówi się raczej o czterodniowym tygodniu pracy.

Kaczyński mówił podczas spotkania z mieszkańcami Grójca, że ze strony opozycji "padło coś, co (...) powinno zaniepokoić". Oni obiecali, że będzie czterodniowy tydzień pracy. No, (...) jeśli wziąć pod uwagę, jak to było z ich dotychczasowymi ważnymi obietnicami - to znaczy, że będzie, proszę państwa, sześciodniowy- stwierdził prezes PiS.