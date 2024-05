Główny Inspektorat Sanitarny w czwartek na platformie X przypomniał, że wizytówką każdego lokalu gastronomicznego powinno być respektowanie zasad sanitarno-higienicznych. Podpowiada, na co zwrócić szczególną uwagę. GIS przypomina, że warto na co dzień dbać o to, by w lokalu nie było nieprawidłowości.

Reklama

Sanepid podpowiada, że warto sprawdzać:

termin przydatności żywności;

przechowywanie produktów zgodnie z zaleceniami producenta;

czystość naczyń;

segregację w urządzeniach chłodniczych;

czystość podłóg, blatów i sprzętu kuchennego;

zabezpieczenia przed dostępem owadów;

właściwe usuwanie odpadów;

orzeczenia lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

Reklama

Ważne Jeśli chcesz przygotowywać żywność w lokalu gastronomicznym, musisz uzyskać decyzję właściwego miejscowego Państwowego Powiatowego bądź Państwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego. Wniosek o zatwierdzenie i wpis do rejestru złóż najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Pozwolenie sanepidu

Pozwolenie sanepidu potrzebne jest w dwóch przypadkach: jeśli nie było wydane wcześniej oraz przy jakiejkolwiek zmianie wewnątrz lokalu lub w procesie technologicznym.

Przepisy prawne

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia państwowy powiatowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny są organami właściwymi w sprawach rejestracji oraz zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przedłużania warunkowego zatwierdzenia, zawieszania oraz cofania zatwierdzenia zakładów, które: