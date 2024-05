Obecna władza demoluje tradycyjnym system wartości

„Szczęść Boże dzieciom, babciom, ciociom, wujkom, tatusiom rzecz jasna i ratuj się kto może kiedy władza ludowa w obecnym wcieleniu chce Wam zrobić dobrze, chce Was pozornie uszczęśliwić” – powiedział podczas pierwszego czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka - „Aktywny rodzic”, które odbyło się w środę. Podkreślił, że obecna władza demoluje tradycyjny system wartości.

Program "na waciki"

Reklama

Na koniec wjeżdżacie na białym koniku garbusku – babciowe – aktywny rodzic – czyli na waciki rozsypać, rozdać, tak, żeby to lepiej wyglądało w telewizorze. Żeby cała ta masakra piłą łańcuchową polskiej przedsiębiorczości, którą tutaj prowadzicie – to zaoranie polskiego rolnictwa, górnictwa, niszczenie wszystkiego co jest (…) przedsiębiorczością – chcecie to zamaskować, owinąć w bawełnę frazesu – powiedział Braun. Dodał, że w samym tytule projektu ustawy – w jego ocenie – znajduje się protekcjonalna pogarda. Złożył wniosek o odrzucenie projektu.

Reklama

"Aktywny rodzic"

Reklama

W środę odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka "Aktywny rodzic".

Zaprezentowała go szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która podkreśliła, że stanowi on kompleksową odpowiedź na wyzwania związane z demografią, rynkiem pracy oraz usługami opiekuńczymi. Program wychodzi na przeciw potrzebom tysięcy polskich matek i ojców, którzy chcą łączyć aktywność zawodową z troskliwą opieką nad swoimi pociechami – mówiła.

Jakich świadczeń dotyczy

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia dla rodziców dzieci od 12. do 35. miesiąca życia mające na celu wspieranie rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

• świadczenie „aktywni rodzice w pracy” – tzw. babciowe będzie przysługiwać w wysokości 1500 zł miesięcznie przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka, a w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie;

• świadczenie „aktywnie w żłobku” - będzie przysługiwało w wysokości do 1500 zł miesięcznie na dziecko lub do 1900 zł miesięcznie na dziecko niepełnosprawne, jednak nie więcej niż wysokość opłaty, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki;

• świadczenie „aktywnie w domu” - będzie przysługiwało na każde dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesiąca życia dziecka i będzie wypłacane w wysokości 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące.

Od kiedy

Planowany termin rozpoczęcia programu Aktywny Rodzic, czyli data wejścia ustawy w życie to 1 października 2024 r.