Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk wraz z wiceministrą resortu Aleksandrą Gajewską zaapelowały podczas środowej konferencji w Sejmie o płynne procedowanie dzisiejszych ustaw. Zaapelowały także do prezydenta Andrzeja Dudy o niezwłoczne podpisanie ustawy

Upraszczamy świadczenia tak, by rodzice otrzymali kompleksowe wsparcie i by w sposób intuicyjny, w sposób dostępny i prosty mogli wybrać, która forma opieki nad dzieckiem najbardziej im odpowiada - powiedziała w środę wiceministra Gajewska. Szefowa resortu Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśliła, że ten system będzie przyjaznym dla rodziców systemem.

Ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny rodzic” wprowadza do systemu prawnego trzy świadczenia „aktywny rodzic”, wspierające rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka:

• świadczenie „aktywni rodzice w pracy”

• świadczenie „aktywnie w żłobku”

• świadczenie „aktywnie w domu”

Apel o szybkie procedowanie

"Mamy nadzieję, że bez wydłużenia tego procesu uda nam się go po prostu płynnie przeprocedować. Liczymy na poparcie wszystkich opcji politycznych, które znajdują się w Parlamencie i na podpis prezydenta, tak, byśmy 1 października mogli zagwarantować wszystkim rodzinom wsparcie na opiekę nad ich małymi dziećmi - powiedziała Aleksandra Gajewska

O poparcie ponad politycznymi podziałami oraz o szybkie procedowanie projektu przez Sejm i Senat zaapelowała także ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Zaapelowała także do prezydenta Andrzeja Dudy o niezwłoczne złożenie podpisu. Już teraz apelujemy do pana prezydenta o niezwłoczne złożenie podpisu pod tym projektem ustawy tak, żeby już jesienią polskie rodziny mogły otrzymać to wsparcie - powiedziała Dziemianowicz-Bąk.

Dodała, że to wsparcie jest ważne zarówno dla pracownic jak i pracowników, by mogli oni sprawniej godzić życie rodzinne z życiem zawodowym oraz by dzieci były otoczone troską i opieką jakiej potrzebują i na jaką zasługują.

Przewiduje się, że proponowane rozwiązania wejdą w życie z dniem 1 października 2024 r. W tym tygodniu parlament zajmie się projektami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W tym tygodniu parlament zajmie się aż pięcioma projektami: program Aktywny Rodzic, ustawa o ochronie sygnalistów, ochrona pracowników przed szkodliwymi substancjami. W Senacie z kolei czeka przyjęcie ustaw o dodatkach do wynagrodzeń dla pracowników systemu pomocy społecznej, opieki nad małym dzieckiem i pieczy zastępczej.