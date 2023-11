Poczta Polska szuka pracowników na okres przedświąteczny

Koniec listopada i grudzień, czyli okres przedświąteczny, to czas zwiększonej liczby wysyłanych i odbieranych paczek. Obserwuje się wówczas dużo więcej zakupów internetowych, które przekładają się właśnie na rekordową liczbę usług firm przewozowych i kurierskich, a w tym także Poczty Polskiej. Dni przed Mikołajkami, Bożym Narodzeniem i Sylwestrem to dla niej okres wzmożonej pracy w związku ze znacznie zwiększoną liczbą przesyłek zawierających przede wszystkim świąteczne prezenty.

Nie dziwi więc fakt, że Poczta Polska rekrutuje. Do pracy przy przedświątecznych przesyłkach potrzebuje znacznie więcej osób niż w pozostałej części roku. Na chętnych czeka kilkaset wolnych miejsc. Do obsadzenia jest wiele stanowisk związanych z sortowaniem, transportem i doręczaniem przesyłek. Poczta Polska oferuje pracę sezonową w sortowniach oraz dla kurierów jak również kierowców samochodów do 3,5 tony i powyżej 3,5 tony.

Reklama

Reklama

Poczta Polska. Jakie warunki pracy sezonowej oferuje?

Wspomniane wyżej oferty pracy na stanowiskach pracownika sortowni, kuriera czy kierowcy znaleźć można na terenie całego kraju. Jednak najwięcej pracy czeka w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Krakowie oraz w pobliskich Niepołomicach.

Poczta Polska w swojej przedświątecznej rekrutacji oferuje pracę sezonową najczęściej na podstawie umowy zlecenie na okres do końca roku. Jednak w niektórych miejscowościach istnieje szansa na dłuższą współpracę oraz otrzymanie umowy o pracę. Na większości oferowanych stanowisk sezonowych zapewniony jest elastyczny czas pracy. Dzięki temu dla części osób praca ta może stać się dorywczą i zapewnić dodatkowy dochód tak potrzebny zwłaszcza w okresie przedświątecznym.

Stawki są zależne od regionu oraz stanowiska. Poczta Polska podkreśla jednak, że w przypadku studentów stawka brutto równa jest stawce netto. Od wynagrodzeń studentów nie potrąca się bowiem składki ZUS i nie są pobierane zaliczki na podatek dochodowy (PIT).

Stawki godzinowe za pracę na umowę zlecenie oferowane przez Pocztę Polską znaleźć można w niektórych ogłoszeniach na jej stronie internetowej. Przykładowo na stanowisku pracownika sortowni wynoszą one w:

Niepołomicach - 26 zł brutto za godzinę,

Komornikach - 25 zł brutto za godzinę,

Białymstoku - 24 zł brutto za godzinę,

Lublinie - 23,50 zł brutto za godzinę.

Poczta Polska szuka pracowników. Jak wygląda rekrutacja?

Poczta Polska zachęca wszystkich zainteresowanych rekrutacją do aplikowania poprzez formularze dostępne na swojej stronie internetowej. Tam również informuje, że aby rekrutować na wiele stanowisk, niepotrzebne są kwalifikacje idoświadczenie. Często nie trzeba nawet składać CV. Tak sytuacja wygląda przede wszystkim w przypadku ofert pracy w sortowni. Poczta Polska zapewnia, że wszystkiego, co potrzebne będzie do właściwego wykonywania zadań, nauczy nowych pracowników już na miejscu po ich zatrudnieniu. Na stanowiska kierowcy i kuriera wymaga jednak posiadania odpowiedniego prawa jazdy, a w przypadku kurierów często także własnego samochodu.