Przez pięć miesięcy tego roku sygnaliści przesłali do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 1052 zgłoszenia na pracodawców i pracowników. To dwa razy więcej niż w tym samym czasie przed rokiem i niemal cztery razy tyle, co dwa lata wcześniej. To także wynik niewiele mniejszy od tego uzyskanego w całym 2022 r., kiedy zgłoszeń było 1378. Jak tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS, po pandemii pracownicy wrócili do firm, więcej widzą i słyszą, ale nie na wszystko już się zgadzają.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W ELEKTRYCZNYM WYDANIU "DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ">>>