W grudniu wiele branż zwiększa ilość zatrudnionych osób z racji większej ilości zamówień, czy produktów do doręczenia. To szansa nie tylko na zwiększenie obrotów firmy, ale też zarobienie pieniędzy dla wielu osób. Na portalach ogłoszeniowych można znaleźć coraz więcej sezonowych ofert. Ogłaszają się nie tylko firmy, ale także osoby prywatne, które potrzebują świątecznego cateringu lub pomocy przy przedświątecznych porządkach.

Ile zarabia św. Mikołaj?

Jak co roku liderem przedświątecznych zarobków jest św. Mikołaj, a właściwie osoby, które zdecydują się w niego wcielić. Tych, którzy chcą zagrać rolę świętego poszukują zarówno klienci indywidualni, jak też centra handlowe oraz firmy. Wizyta Mikołaja trwa zazwyczaj od 30 do 45 minut. W sezonie przed świętami osoba taka może liczyć na stawkę od 100 do 150 zł za jedną wizytę. Odwiedziny tuż przed świętami oraz w Wigilię to już nieco inne stawki. Mikołaj pracujący 24 grudnia w godzinach 15-21 może liczyć na ok. 800 złotych na rękę, a w godzinach 15-22 ponad 1000 złotych. Bywa, że rekordziści zarabiają nawet 2 tys. złotych. Nieco inaczej opłacany jest Mikołaj w centrum handlowym. Tu kwota za godzinę waha się od 30 do 70 złotych. Pracę w tej branży znajdą także pomocnicy Mikołaja, czyli Śnieżynki albo Elfy. Za odwiedziny na imprezie firmowej albo w domu prywatnym zarobią ok. 120-200 złotych, a w centrum handlowym 15-60 złotych za godzinę pracy.

Ile zarobi sprzedawca choinek?

Choć o choince większość z nas myśli w ostatniej chwili i kupuje ją dosłownie tuż przed Wigilią, sprzedawcy choinek poszukiwani są już od połowy listopada. Wynagrodzenie w tej branży wynosi 25-30 zł za godzinę. Zdarza się, że właściciele plantacji oferują pełną pensję za cały miesiąc, która wynosi ok. 3-4 tys. złotych. Bywa, że dodatkowo oferowana jest prowizja za sprzedaż. Pracodawcy często w ogłoszeniach zapewniają ogrzewaną przyczepę, w której pracownicy mogą nocować oraz przenośną toaletę.

Sprzedawca karpi zarobi pieniądze podobne do tych, jakie zarabia sprzedawca choinek. Tu kwoty oscylują między 25 a 35 złotych, w miesiąc można zarobić od 4 do 4,5 tys. zł.

Na stawki w wysokości 20-23 zł mogą liczyć osoby zatrudnione przy produkcji ozdób świątecznych jak bombki, czy stroiki. Podobne kwoty obowiązują w branży pakowania prezentów.

Na jakie zarobki mogą liczyć kurierzy i doręczyciele?

Pracy nie zabraknie dla kurierów. Z racji tego, że większość prezentów zostanie zamówiona przez internet wzmożony ruch sprawi, że każda z firm zajmujących się doręczaniem paczek podwoi liczbę pracowników. Tu stawki wahać się będą od 18 do nawet 65 złotych za godzinę na rękę. Również doświadczeni i wykwalifikowani kierowcy mogą liczyć na dodatkowe zarobki w kwocie 2,5-3 tys. zł jeśli zdecydują się na rozwożenie i przewożenie towaru nocą lub wczesnym rankiem. Kasjerzy lub sprzedawcy pracujący dorywczo przed świętami i zarobią ok. 16 zł za godzinę netto, a osoby rozkładające towar na półkach - 15 zł.

Ile za godzinę dostają pracownicy cateringu?

Na ciekawe oferty pracy mogą liczyć osoby, które zawodowo zajmują się sprzątaniem lub przygotowywaniem świątecznych potraw. Coraz więcej firm wraca do organizacji firmowych Wigilii, dlatego też i zamówień na pierogi, śledzie, czy inne bożonarodzeniowe dania będzie coraz więcej. Pracownicy firm caterignowych, którzy podejmą się gotowania zarobią od 15 do 32 zł brutto za godzinę . Zazwyczaj praca taka trwa 6-10 godzin. Z kolei kelnerzy za imprezy świąteczne odbywające się w lokalach gastronomicznych mogą liczyć na kwoty w wysokości 15-25 zł za godzinę. Dużym zainteresowaniem jak co roku cieszą się oferty firm sprzątających. Mimo, że konkurencja jest duża, osoby zarówno zatrudnione w firmach z tej branży, jak też pracujące indywidualnie mogą liczyć na stawki 40-70 zł za godzinę lub ustalone z góry stawki za posprzątanie całego mieszkania, wynoszące ok. 150-350 zł w zależności od powierzchni mieszkania.

Okazuje się, że pojawia się coraz więcej osób, które poszukują kogoś, kto w okresie świąteczno-noworocznym dotrzyma towarzystwa ich bliskim. To nowość wśród ofert pracy związanej ze świętami. Godzina takiego zajęcia wyceniana jest obecnie na 30-40 zł.