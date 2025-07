Wraz z początkiem czerwca ogłoszono oficjalnie rezygnację z programu "Pierwsze Klucze", który miał być następcą "Bezpiecznego Kredytu 2 proc." Środki przewidziane wcześniej na dopłaty do kredytów hipotecznych mają zostać przekierowane do samorządów na rozwój budownictwa społecznego. To oznacza zmianę strategii wspierania mieszkalnictwa i może istotnie wpłynąć na sytuację na rynku nieruchomości.