Aż 175, czyli 82 proc., kontrolerów pracujących w Warszawie nie przyjęłoz obniżonym wynagrodzeniem. Jak dowiedział się DGP, ponad 20 "buntownikom" władze PAŻP powiedziały, że nie muszą świadczyć pracy i zablokowały im karty wstępu do firmy. Spośród wszystkich, którzy nie zgodzili się na zmniejszenie pensji, ogromna większość to pracownicy, którzy czuwają nad przelatującymi codziennie nad Polską setkami samolotów tranzytowych. To np. maszyny zmierzające z Europy Zachodniej do Azji. W przypadku niemal 200 kontrolerów płynie już czas trzymiesięcznego wypowiedzenia. Jeśli nie cofną swojej decyzji, w kwietniu na polskim niebie może dojść do paraliżu.