Holenderski resort infrastruktury zlecił firmie CE Delft zbadanie jaki wpływ na ceny biletów lotniczych w Niderlandach, będzie miała polityka klimatyczna Unii Europejskiej.

Reklama

W ubiegłym roku UE przyjęła regulacje wymagające ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku. Do 2050 roku cała UE musi być neutralna klimatycznie. Oznacza to, że cały emitowany CO2 musi zostać skompensowany.

Dlaczego wzrosną ceny biletów lotniczych?

Oznacza to, że sektor lotniczy musi stać się bardziej zrównoważony, a wiązać się to będzie z dodatkowymi kosztami. Z raportu wynika, że linie lotnicze będą musiały płacić więcej za prawa do emisji gazów cieplarnianych, co spowoduje wzrost cen biletów nie tylko w Holandii, ale we wszystkich krajach UE.

Reklama

"Problemem będzie akcyza na paliwo i obowiązek używania coraz bardziej przyjaznego dla klimatu paliwa. Od niepamiętnych czasów linie lotnicze nie musiały płacić akcyzy na paliwo lotnicze. To się zmieni” – czytamy w opracowaniu.

CE Delft prognozuje, że loty tanimi liniami lotniczymi w Europie staną się droższe średnio o 16,8 proc. w ciągu najbliższych ośmiu lat, a podróże tradycyjnymi liniami zdrożeją o 7,3 proc.