Jednak z informacji DGP wynika, że jeszcze w grudniu, przed wejściem w życie nowych regulacji Wąsik informował premiera , iż nowe przepisy oznaczają mniejsze wypłaty dla wielu funkcjonariuszy. To było pokłosie spotkania ze związkowcami. – O tym, że pensje będą niższe, poinformowałem ministra Wąsika jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia i on zapewnił, że sprawą się zajmie – mówi, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów. Jednak po otrzymaniu tych danych i premier, i jego otoczenie nie zdecydowali się na żadne działania, które pozwoliłyby uniknąć chaosu z wypłatami i mniejszych przelewów dla funkcjonariuszy państwa. – Do dzisiaj zostały wypłacone wszelkie wyrównania – powiedział nam wczoraj Maciej Wąsik, ale nie chciał rozmawiać o tym, co się działo w grudniu.