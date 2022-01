"Wszyscy funkcjonariusze służb podległych MSWiA, którzy w styczniu otrzymali niższe uposażenia niż powinni, otrzymali już odpowiednie wyrównania. To realizacja mojej zapowiedzi sprzed tygodnia" - napisał na Twitterze szef MSWiA.

Reklama

Podobną informację w poniedziałek podał Mariusz Błaszczak. "Zgodnie z moją zapowiedzią, w Siłach Zbrojnych RP wypłaciliśmy już zwroty zaliczek na podatek dochodowy, które zostały pobrane nadmiernie w styczniu" - poinformował na Twitterze Szef MON.

Wypłata wyrównań

Wypłatę wyrównań funkcjonariuszom służb podległych MSWiA, a także funkcjonariuszom ABW, Agencji Wywiadu i CBA Kamiński zapowiedział 10 stycznia.

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadza program w podatkach, jest podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie znikła ulga umożliwiająca odliczanie od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.

Niższe wypłaty

Na początku stycznia media informowały o szeregu grup zawodowych i społecznych, które po 1 stycznia otrzymały wyraźnie niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, emeryci). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Minister finansów podpisał m.in. rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy.

Według resortu finansów, dzięki tym przepisom osoby, które otrzymały mniejszą pensję w styczniu, dostaną jak najszybciej wyrównanie wypłaty pensji. Chodzi - jak wskazano - m.in. o nauczycieli i służby mundurowe. Zaznaczono, że rozporządzenie wprowadza też rozwiązanie, które spowoduje, że nauczyciele akademiccy, których obowiązują inne zasady naliczania kosztów uzyskania przychodów, a zarabiający do 12 800 zł brutto, również otrzymają zwrot nadpłaconych zaliczek.