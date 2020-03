Polskie przepisy od piątku uniemożliwią wyjazd z kraju.

Reklama

Czeskie przepisy zabraniają już wielokrotnego przekraczanie granic z Niemcami i Austrią przez osoby tam pracujące i teraz muszą one spędzić w tych krajach minimum 21 dni zanim wrócą do Czech, co będzie związane z 14-dniowa kwarantanną. Przepisy nie zmieniły zasad panujących na granicach z Polską i ze Słowacją, ale skonkretyzowały, że osoba pracująca w którymś z tych państw musi przekraczać granice co najmniej trzy razy w ciągu tygodnia.

Na czeskie przepisy nałożyła się decyzja władz w Warszawie wprowadzająca obowiązek 14-dniowej kwarantanny dla osób powracających do Polski i nieprzewidująca wyjątków związanych z pracą.

Według informacji nadesłanych w czwartek do PAP przez rzecznika Kopalni Ostrawsko-Karwińskich (OKD) Ivo Czelechovskiego, ta jedyna firma wydobywająca węgiel kamienny w Czechach zatrudnia około 1,8 tys. pracowników z Polski. Rzecznik nie był jednak w stanie określić, ilu z nich będą dotyczyły regulacje. - Dlatego kierownictwo OKD ma jedyne wyjście i pracuje nad rozwiązaniami zapewniającymi wydobycie i które uwzględnią tę sytuację - zapewnił.

Rzeczniczka Huty w Trzyńcu (Trzinecke żelezarny - TŻ) Petra Mackova zapewniła w mailu do PAP, że firma stara się zapewnić pracownikom warunki do dalszej pracy. "Dla części z nich zabezpieczamy teraz zakwaterowanie" – napisała. Według Mackovej w TŻ pracuje około 7 tys. osób, a 160 z nich to pracownicy z Polski. "Jeżeli ich zabraknie, to będziemy musieli ich zastąpić. Jesteśmy w stanie to zrobić w niezbędnym czasie" – napisała rzeczniczka.

Polscy pracownicy, szczególnie dużych firm i przedsiębiorstw, najczęściej mieszkali dotąd w hotelach robotniczych lub wynajmowali kwatery prywatne przez pięć dni w tygodniu i wracali do kraju na weekend. Obecnie będą pozbawieni tej możliwości.

Według nieoficjalnych informacji część pracowników z Polski może zostać zastąpiona przez Czechów, którzy w zawiązku z ograniczeniami związanymi z epidemią stracili pracę. Według ostatnich szacunków w tej sytuacji znalazło się około 800 tys. osób.

Według danych Czeskiego Urzędu Statystycznego w 2018 roku w Czechach zatrudnionych było około 47,5 tys. Polaków. Statystyka nie obejmowała osób, które w Czechach założyły działalność gospodarczą.