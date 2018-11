1. Praca a zdrowie

Wśród osób, którzy dożywają starości w przynajmniej względnym zdrowiu, dominują jednostki dużo pracujące. Ludzie ci nie czekają z zapartym tchem na emeryturę, a nawet kiedy osiągają uprawniający do niej wiek, i tak wolą nadal pracować. Jak przekonują lekarze, wykonywanie obowiązków służbowych może się przysłużyć zdrowiu. O ile nie są one zbyt wyczerpujące, a dana osoba lubi to, co robi. Skąd ta zależność pomiędzy pracą a zdrowiem? Otóż codzienne zajęcia odwracają uwagę człowieka od problemów, ograniczając tym samym stres związany z poczuciem starzenia się. Pracujący pozostają też bardziej aktywni, więcej się ruszają. I co równie ważne, praca wciąż wymaga od nich angażowania tak zwanych szarych komórek. Na późniejszych etapach życia wysiłek intelektualny jest bardzo ważny w utrzymaniu jakości życia. Działa także jako profilaktyka chorób związanych z degeneracją komórek nerwowych.

2. Cel i rutyna

Rutyna bywa przygnębiająca, więc raz na jakiś czas warto ją nieco przełamać. Jeżeli chodzi o powtarzalność obowiązków służbowych, zbawienny będzie nawet krótki urlop. Jednak sama rutyna na co dzień przynosi więcej korzyści niż strat. Przede wszystkim praca wymaga wstawania o regularnych porach, co wpływa korzystnie zarówno na zdrowie fizyczne, jak i ludzką psychikę. Poza tym mając stałe obowiązki, można lepiej panować nad swoim czasem. Łatwiej się planuje i realizuje poszczególne zadania, nie tylko te związane z życiem zawodowym. Wielką wartością w życiu pracowników pozostaje również poczucie celu. Nawet jeżeli ich praca jest zupełnie zwyczajna, a nawet niezbyt ambitna, to jednak po zakończeniu dnia mają świadomość, że zrobili coś pożytecznego. A to bardzo poprawia nastrój, chroniąc człowieka przed popadaniem w stany depresyjne.

3. Zajęcie, które daje satysfakcję

Aby czerpać maksimum korzyści z pracy, opłaca się poszukać zajęcia, które sprawi choćby niewielką przyjemność, jeżeli w ogóle nie satysfakcję. Przeglądając oferty pracy, w pierwszej kolejności należy zwracać uwagę na zawody, które rzeczywiście chciałoby się wykonywać. Nawet jeżeli jeszcze nie posiada się niezbędnych kompetencji, to zawsze można i nad tym popracować.

Praca jest bowiem ważnym elementem życia, może je nawet wydłużyć. Nie powinna jednak czynić człowieka nieszczęśliwym. Na współczesnym rynku potrzebni są ludzie o różnych kompetencjach, dlatego warto poszukać stanowiska w sam raz dla siebie. Każdy ma jakieś umiejętności, które może wykorzystać w lubianej, sprawiającej przyjemność pracy.

Materiał przygotowany przez Pracuj.pl.