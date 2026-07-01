Dzień wolny czy krótsza praca w upały? Polacy mają jasne zdanie

Wirtualna Polska zapytała respondentów, czy w Polsce powinny obowiązywać przepisy nakazujące skrócenie czasu pracy lub wprowadzające dzień wolny, gdy temperatura przekracza określony poziom.

Dzień wolny czy krótsza praca w upały?

Z sondażu wynika, że większość respondentów (59,2 proc.) opowiada się za takimi rozwiązaniami. Odpowiedź „raczej tak” wybrało 36,6 proc. ankietowanych, a 22,6 proc. odpowiedź „zdecydowanie tak”. Przeciwnych było 26,6 proc. badanych. Odpowiedź „raczej nie” wskazało 24,2 proc. ankietowanych, a „zdecydowanie nie”, 2,4 proc. Pozostałe 14,2 proc. wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

W sondażu przedstawiono również, jak różnią się wyniki, w zależności od preferencji politycznych respondentów.

Podziały polityczne. Różnice w poparciu dla nowych przepisów

Wyborcy rządzącej koalicji poparli takie rozwiązania łącznie w 60 proc. Przeciw było 29 proc. badanych z tej grupy, a 11 proc. nie miało sprecyzowanego zdania. Z kolei wśród wyborców partii opozycyjnych poparcie zadeklarowało łącznie 52 proc. ankietowanych. Przeciwnych było 28 proc. osób z tej grupy, a 20 proc. nie miało zdania. W grupie respondentów niegłosujących i niezdecydowanych, pomysł poparło łącznie 70 proc. osób, przeciwnego zdania było 20 proc., a 9 proc. nie miało zdania.

Sondaż dla Wirtualnej Polski przeprowadziła pracownia United Surveys by IBRiS w dniach 26–28 czerwca metodą mix-mode online oraz telefonicznie, z wykorzystaniem standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI/CATI) na próbie 1000 osób.

Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi pracy w upałach

W poniedziałek projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki społecznej ws. pracy w upałach był przedmiotem dyskusji na nadzwyczajnym posiedzeniu Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Projekt przewiduje doprecyzowanie zasad organizacji pracy w warunkach wysokich temperatur. To m.in. wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, przy których wykonywanie określonych rodzajów prac będzie czasowo wstrzymywane. Jeśli obniżenie temperatury w miejscu pracy będzie niemożliwe, pracodawca w porozumieniu z organizacjami pracowników będzie ustalał środki organizacyjne ograniczające nadmierne obciążenie cieplne pracownika.

Według opublikowanego w grudniu 2024 r. projektu, pracodawca będzie m.in. zobowiązany do czasowego wstrzymania wykonywania pracy, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 st., a przy pracy na otwartej przestrzeni 32 st. Według ostatniej wersji rozporządzenia nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2027 roku.