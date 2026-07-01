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Co drugi Polak ma podobne zdanie o pensjach lekarzy. Nowy sondaż

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
dzisiaj, 07:35
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Co drugi Polak ma podobne zdanie o pensjach lekarzy. Nowy sondażo
Co drugi Polak ma podobne zdanie o pensjach lekarzy. Nowy sondaż/Shutterstock
Wysokość wynagrodzeń lekarzy ponownie wywołuje dyskusję. Z najnowszego sondażu wynika, że niemal połowa Polaków uważa, iż medycy zarabiają zbyt dużo – informuje w środę „Dziennik Gazeta Prawna”.

Prawie połowa Polaków uważa, że lekarze zarabiają za dużo

Z badania zleconego przez „DGP” i przeprowadzonego przez CBOS od 22 do 24 czerwca br. na grupie ponad tysiąca respondentów wynika, że 48,8 proc. Polaków ocenia wynagrodzenia lekarzy za zbyt wysokie, 8,4 proc. uważa, że są zbyt niskie. Co czwarty badany twierdzi natomiast, że obecny poziom płac jest odpowiedni.

Mężczyźni bardziej zdecydowani w ocenach

Mężczyźni częściej niż kobiety mają przekonanie, że zarobki lekarzy są zbyt wysokie (odpowiednio 54,9 proc. do 43,4 proc.).

Najwięcej oceniających krytycznie poziom uposażenia medyków jest w grupie wiekowej od 35 do 44 lat. Opinię, że jest on właściwy, najczęściej wyrażali badani w wieku od 18 do 24 lat.

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Źródło Dziennik Gazeta Prawna
Tematy: sondażlekarzezarobki lekarzywynagrodzenia lekarzy
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oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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