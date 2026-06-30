Tysiące zniżek dla osób po 60. roku życia. Jak uzyskać kartę?

Ogólnopolska Karta Seniora to autorski program Stowarzyszenia MANKO, które od 27 lat wspiera seniorów w Polsce. Program powstał, aby ułatwić codzienną aktywność osób, które ukończyły 60 lat, poprzez dostęp do szerokiej sieci zniżek i ofert specjalnych.

Każdy senior, który osiągnął ten wiek, może zostać członkiem wspierającym stowarzyszenia i otrzymać własną kartę. Inicjatywa cieszy się ogromną popularnością – obecnie z jej przywilejów korzysta już ponad 700 tys. osób w całym kraju.

Gdzie skorzystasz ze zniżek?

Program rozwija się dynamicznie, a liczba współpracujących instytucji stale rośnie. Obecnie karta jest honorowana w ponad 5300 punktach. Rabaty obejmują bardzo zróżnicowane kategorie produktów i usług. Główne obszary, w których zaoszczędzisz dzięki karcie:

Sanatoria i uzdrowiska : Karta jest akceptowana w 82 placówkach, które oferują rabaty na pobyty oraz zabiegi.

: Karta jest akceptowana w które oferują rabaty na pobyty oraz zabiegi. Zdrowie : Seniorzy mogą liczyć na tańszą rehabilitację , wizyty u specjalistów, usługi stomatologiczne czy zakup okularów.

: Seniorzy mogą liczyć na tańszą , wizyty u specjalistów, czy Zakupy : Zniżki obowiązują w 2593 sklepach z różnych branż.

: Zniżki obowiązują w z różnych branż. Gastronomia : Preferencyjne ceny czekają w 868 restauracjach i kawiarniach.

: Preferencyjne ceny czekają w Noclegi : Z rabatów na pobyt skorzystasz w 609 obiektach w całej Polsce.

: Z rabatów na pobyt skorzystasz w w całej Polsce. Kultura i rozrywka: Program obejmuje tańsze bilety do teatrów, muzeów, domów kultury oraz na wydarzenia artystyczne.

Oprócz wymienionych wyżej korzyści, sanatoria często oferują posiadaczom karty bonusy, takie jak rabaty na opłaty parkingowe, usługi gastronomiczne, wypożyczenie kijków do nordic walking czy korzystanie ze stref basenowych i saun.

Jak uzyskać Ogólnopolską Kartę Seniora?

Istnieją dwa sposoby, aby stać się posiadaczem karty.

1. Bezpłatnie – w ramach programu "Gmina Przyjazna Seniorom"

Wiele samorządów dba o swoich mieszkańców, przystępując do programu "Gmina Przyjazna Seniorom". W 360 miastach i gminach, które współpracują ze Stowarzyszeniem MANKO, kartę wydaje się seniorom bezpłatnie. Warto sprawdzić, czy Twoja gmina znajduje się na liście (możesz to zrobić na stronie programu) lub – jeśli nie – zasugerować władzom lokalnym przystąpienie do tej inicjatywy.

2. Za opłatą członkowską

Jeżeli Twoja gmina jeszcze nie uczestniczy w programie, możesz uzyskać kartę samodzielnie, wspierając Stowarzyszenie MANKO. W takim przypadku należy wypełnić formularz dostępny w Głosie Seniora i wnieść składkę członkowską. Koszty wyrobienia karty:

35 zł – za kartę ważną przez rok,

– za kartę ważną przez rok, 50 zł – za kartę ważną przez dwa lata.

Baza punktów honorujących kartę jest regularnie aktualizowana, ponieważ niemal każdego dnia do programu dołączają nowe firmy. Pełen, aktualny wykaz partnerów oraz szczegółowe informacje o wysokości rabatów znajdziesz na oficjalnej stronie: www.oks.glosseniora.pl. Warto zwrócić uwagę na załączoną długą listę miast i jednostek administracyjnych biorących udział w inicjatywach wspierających seniorów.