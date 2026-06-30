Od lipca wzrosną tu rachunki za wodę. Miasto wprowadza też nową opłatę dla wszystkich

Nowe stawki od 1 lipca

Już od 1 lipca 2026 roku wchodzą w życie nowe taryfy za dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków dla klientów PEWiK Gdynia. Zmiany obejmują mieszkańców Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa oraz gmin wiejskich: Wejherowo, Kosakowo i Puck.

Przyczyną aktualizacji cennika jest znaczący wzrost kosztów działalności spółki w ciągu ostatnich trzech lat. Jak wskazuje przedstawicielka PEWiK, Małgorzata Pisarewicz, na nowe ceny wpłynęły m.in. wyższe koszty eksploatacji infrastruktury, wzrost cen materiałów, podwyżki płacy minimalnej oraz inflacja.

Nowa opłata dla wszystkich

Najważniejszą nowością w taryfie jest wprowadzenie powszechnej opłaty abonamentowej. Zgodnie z wytycznymi Wód Polskich, opłatę tę poniosą wszyscy klienci.

Cel opłaty to pokrycie kosztów odczytu wodomierzy oraz obsługi rozliczeń należności. Wysokość zależy od rodzaju faktury oraz wybranego sposobu rozliczania. Klienci zostaną automatycznie przypisani do odpowiednich grup taryfowych.

O ile wzrosną rachunki?

Dla przeciętnej rodziny (3 osoby zużywające miesięcznie ok. 10 m³ wody) rachunki wzrosną średnio o 13,90 proc. w pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy. W kolejnych latach tempo wzrostu ma wyhamować – w drugim roku prognozowany wzrost wynosi 8,3 proc., a w trzecim 3,9 proc. Ceny netto dla większości odbiorców (poza gminą Puck):

Rok 1: 6,01 zł za wodę i 8,14 zł za ścieki za m³ (łącznie 14,15 zł netto).

za wodę i za ścieki za m³ (łącznie netto). Rok 2: 6,47 zł za wodę i 8,86 zł za ścieki za m³ (łącznie 15,33 zł netto).

za wodę i za ścieki za m³ (łącznie netto). Rok 3: 6,79 zł za wodę i 9,14 zł za ścieki za m³ (łącznie 15,93 zł netto).

W gminie Puck opłaty za ścieki wzrosną odpowiednio do poziomu 11,93 zł (rok 1), 12,84 zł (rok 2) oraz 13,24 zł (rok 3) za metr sześcienny. Do wszystkich powyższych kwot należy doliczyć nową opłatę abonamentową.

Mimo podwyżek, spółka PEWiK Gdynia zapewnia, że zmiany są konieczne dla zachowania jakości usług. Przedsiębiorstwo realizuje obecnie szereg modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, które mają ograniczać awarie i zwiększać efektywność systemu. Priorytetem spółki pozostaje niezawodność dostaw wody oraz ochrona środowiska naturalnego.