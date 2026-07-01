Eksperci alarmują - polscy emeryci zostaną bez opieki

W ramach tzw. szybkiej ścieżki sprowadzania pracowników z krajów trzecich pozytywnie rozpatrzono zaledwie 3 z 40 wniosków wizowych. Procedura uproszczona dotyczy obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii i Mołdawii.

Brak rąk do pracy - kryzys demograficzny

Ada Zaorska, przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Opieki Domowej, w rozmowie z "GW” zwraca uwagę na brak rąk do pracy w opiece senioralnej przy kryzysie demograficznym. Ciężka i niestabilna praca sprawia, że brakuje chętnych wśród Polaków, a zatrudnianie cudzoziemców to konieczność. Stawki z MOPS-ów pozwalają jedynie na wypłatę najniższej krajowej stawki godzinowej na umowę-zlecenie. Wartościowanie stanowisk – znaczenie, metoda, praktyka

W tym roku wchodzi w życie bon senioralny

W czwartym kwartale br. wejdzie w życie bon senioralny (do 2150 zł na usługi opiekuńcze), co wymaga przeszkolenia ok. 90 tys. osób. Zaorska zaznacza, że decydenci nie wskazali, skąd wziąć opiekunów, gdy już teraz brakuje ich 40–50 tys. Dodaje, że firmy zgłaszają problemy z naborem z powodu odmów wiz. Jej zdaniem przedsiębiorstwa zaczną rejestrować działalność i płacić podatki za granicą (np. na Litwie), a pracownicy ze Wschodu ominą Polskę, udając się na Zachód.

Opiekunowie z Białorusi i Ukrainy ratowali rynek

Cytowany przez "GW" dr Andrzej Lejczak, prezes Krajowej Izby Domów Opieki, podkreśla, że opiekunowie z Ukrainy i Białorusi uratowali rynek opieki instytucjonalnej. Z raportu KIDO dla resortu zdrowia wynika, że do 2030 r. liczba miejsc dla seniorów w placówkach musi wzrosnąć o 40 tys.

Urzędy odmawiają wiz

Urzędy odmawiają wiz na podstawie przepisów sprzed ponad roku, argumentując to ryzykiem delegowania cudzoziemców do innych państw UE. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zawiesiło prace nad projektem rozporządzenia o zawodach deficytowych (budownictwo, transport, ochrona zdrowia), motywując to rosnącym bezrobociem.