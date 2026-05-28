Dziennik Gazeta Prawana logo

Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki? Podano listę nowych stawek

oprac. Kamil NowakKamil Nowak - redaktor, wydawca
dzisiaj, 10:50
[aktualizacja dzisiaj, 11:18]
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki? Podano listę nowych stawek
Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki? Podano listę nowych stawek/Shutterstock
Od 1 lipca 2026 r. minimalne wynagrodzenie lekarza specjalisty wzrośnie do 12 910,16 zł brutto, a lekarza bez specjalizacji — do 10 595,24 zł brutto. Rekomendacje dotyczące finansowania podwyżek prezes Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ma przekazać do 9 czerwca.

Podwyżki dla pracowników medycznych i okołomedycznych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do 9 czerwca 2026 r. ma przekazać rekomendacje dotyczące zabezpieczenia środków na ustawowy wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Od 1 lipca gwarantowane pensje zasadnicze pracowników medycznych i okołomedycznych zatrudnionych na etatach wzrosną o ponad 8,82 proc. Podwyżki wynikają z opublikowanych przez GUS danych o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej.

Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy
Za tydzień zmiana przepisów. Rząd zdecydował: "Polecą" prawa jazdy

Wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek 2026

Jak podała AOTMiT, minimalne stawki brutto dla poszczególnych grup wyniosą brutto odpowiednio:

  • lekarze ze specjalizacją – 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł);
  • magistrzy farmacji, fizjoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychologii klinicznej oraz pielęgniarki ze specjalizacją – 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł);
  • lekarze bez specjalizacji – 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł);
  • lekarze stażyści – 8 458,38 zł (wzrost o 685,75 zł);
  • farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji lub z licencjatem i specjalizacją otrzymają minimum 9 081,63 zł (wzrost o 736,28 zł);
  • Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji zarobią co najmniej 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł);
  • opiekunowie medyczni i inny personel medyczny ze średnim wykształceniem – 7 657,06 zł (wzrost o 620,78 zł).

Wynagrodzenia innych pracowników w służbie zdrowia

Od lipca 2026 roku wzrosną również minimalne pensje pracowników działalności podstawowej niewykonujących zawodu medycznego. Ich nowe stawki brutto wyniosą:

  • z wykształceniem wyższym – 8 903,56 zł (wzrost o 721,84 zł);
  • z wykształceniem średnim – 6 944,78 zł (wzrost o 563,04 zł);
  • z wykształceniem poniżej średniego – 5 787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Wynagrodzenie minimalne w Polsce

Dla porównania, powszechne minimalne wynagrodzenie za pracę w gospodarce, regulowane odrębnymi przepisami, wynosi od 1 stycznia 2026 r. 4 806 zł brutto. Oznacza to wzrost o ok. 3 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2025 r., które wynosiło 4 666 zł.

Czy rekomendacje AOTMiT są ważne?

Rekomendacje, które Prezes AOTMiT przedstawi do 9 czerwca br., są kluczowe dla dyrektorów szpitali i przychodni, ponieważ na ich podstawie Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ dokonają zmiany wyceny świadczeń medycznych, by pokryć wyższe koszty pracownicze podmiotów leczniczych.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: wynagrodzeniasłużba zdrowialekarzpielęgniarka
Powiązane
Tacy pracownicy są na wagę złota. Firmy się o nich zabijają
Tacy pracownicy są na wagę złota. Firmy się o nich zabijają
W tej branży idą duże zwolnienia. "Bardzo mocny sygnał ostrzegawczy”
W tej branży idą duże zwolnienia. "Bardzo mocny sygnał ostrzegawczy”
Polska gospodarka jest skazana na cudzoziemców? Te liczby robią wrażenie
Polska gospodarka jest skazana na cudzoziemców? Te liczby robią wrażenie
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
Bezrobocie w Polsce. Są najnowsze dane
UOKiK w biurach Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy
UOKiK przeszukał biura Lidla. Trwa postępowanie ws. zmowy na rynku pracy
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu
Firmy i państwa zabijają się o tych ludzi. Nowe miejsca pracy rosną jak grzyby po deszczu
oprac. Kamil Nowak
Kamil Nowak - redaktor, wydawca
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraIle zarabiają lekarze i pielęgniarki? Podano listę nowych stawek »
Zobacz
|
Policjanci kontrolują kierowcę i wyposażenie samochodu
Od 1 czerwca nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Decyzja zapadła, zostało mało czasu
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni
Każdy kwiat pomidora zmieni się w soczysty owoc. Powtarzaj co 2-3 dni, a krzaki obsypią się owocami
Dermacentor marginatus - kleszcz lasostepowy
Przełomowe odkrycie naukowców. Koniec z kleszczami? Ta metoda ma 99 proc. skuteczności
GAC Emkoo 2.0 Hybrid
Tak wygląda nowy hit dla rodziny. Ma silnik 2.0 i przestronne wnętrze. Jaka cena?
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj