Ile zarabiają lekarze i pielęgniarki? Podano listę nowych stawek

Podwyżki dla pracowników medycznych i okołomedycznych

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) do 9 czerwca 2026 r. ma przekazać rekomendacje dotyczące zabezpieczenia środków na ustawowy wzrost wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Od 1 lipca gwarantowane pensje zasadnicze pracowników medycznych i okołomedycznych zatrudnionych na etatach wzrosną o ponad 8,82 proc. Podwyżki wynikają z opublikowanych przez GUS danych o przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej.

Wynagrodzenia lekarzy i pielęgniarek 2026

Jak podała AOTMiT, minimalne stawki brutto dla poszczególnych grup wyniosą brutto odpowiednio:

lekarze ze specjalizacją – 12 910,16 zł (wzrost o 1046,67 zł);

magistrzy farmacji, fizjoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychologii klinicznej oraz pielęgniarki ze specjalizacją – 11 485,59 zł (wzrost o 931,17 zł);

lekarze bez specjalizacji – 10 595,24 zł (wzrost o 858,99 zł);

lekarze stażyści – 8 458,38 zł (wzrost o 685,75 zł);

farmaceuci, fizjoterapeuci, pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji lub z licencjatem i specjalizacją otrzymają minimum 9 081,63 zł (wzrost o 736,28 zł);

Pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni i fizjoterapeuci z wykształceniem średnim lub licencjackim bez specjalizacji zarobią co najmniej 8 369,35 zł (wzrost o 678,53 zł);

opiekunowie medyczni i inny personel medyczny ze średnim wykształceniem – 7 657,06 zł (wzrost o 620,78 zł).

Wynagrodzenia innych pracowników w służbie zdrowia

Od lipca 2026 roku wzrosną również minimalne pensje pracowników działalności podstawowej niewykonujących zawodu medycznego. Ich nowe stawki brutto wyniosą:

z wykształceniem wyższym – 8 903,56 zł (wzrost o 721,84 zł);

z wykształceniem średnim – 6 944,78 zł (wzrost o 563,04 zł);

z wykształceniem poniżej średniego – 5 787,31 zł (wzrost o 469,19 zł).

Wynagrodzenie minimalne w Polsce

Dla porównania, powszechne minimalne wynagrodzenie za pracę w gospodarce, regulowane odrębnymi przepisami, wynosi od 1 stycznia 2026 r. 4 806 zł brutto. Oznacza to wzrost o ok. 3 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia z 2025 r., które wynosiło 4 666 zł.

Czy rekomendacje AOTMiT są ważne?

Rekomendacje, które Prezes AOTMiT przedstawi do 9 czerwca br., są kluczowe dla dyrektorów szpitali i przychodni, ponieważ na ich podstawie Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ dokonają zmiany wyceny świadczeń medycznych, by pokryć wyższe koszty pracownicze podmiotów leczniczych.