Ceny ropy wystrzeliły. Zawieszenie broni w Iranie poważnie zagrożone

Ceny ropy naftowej (28.05.2026)

Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na VII jest na NYMEX w Nowym Jorku po 92,00 USD - wyżej o 3,74 proc.

Brent na ICE na VII jest wyceniana po 97,74 USD za baryłkę, w górę o 3,66 proc.

Zawieszenie broni zagrożone

Kolejne ataki w Zatoce Perskiej zagrażają kruchemu zawieszeniu broni pomiędzy USA w Iranem i negocjacjom w prawie zawarcia porozumienia pokojowego w konflikcie na Bliskim Wschodzie.

Amerykańskie wojsko przeprowadziło w środę nowe ataki na obiekt wojskowy w Iranie, który stwarzał zagrożenie dla sił USA i komercyjnej żeglugi w cieśninie Ormuz - wynika z informacji przedstawicieli władz USA.

Wojsko USA przechwyciło i strąciło wiele irańskich dronów, które stanowiły podobne zagrożenie.

W nocy ze środy na czwartek w okolicach miasta portowego Bandar Abbas nad cieśniną Ormuz słychać było trzy eksplozje. Powiadomiono też o uruchomieniu obrony powietrznej.

Drugi atak USA w tym tyugodniu

To już drugi atak USA na cele w Iranie w tym tygodniu. W poniedziałek Dowództwo Centralne poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń "w samoobronie" na południu Iranu. Zaatakowano irańskie stanowiska wyrzutni rakiet i stawiacze min.

Z kolei wojska irańskie ostrzelały w nocy ze środy na czwartek cztery statki handlowe, które próbowały przepłynąć strategiczną cieśninę Ormuz bez uzgodnienia ze stroną irańską - poinformowała w czwartek irańska telewizja państwowa Irib.

Statki próbowały przepłynąć cieśninę Ormuz i wpłynąć na wody Zatoki Perskiej bez uzgodnienia z (irańskimi) siłami bezpieczeństwa.

Statki były ostrzeżone, ale ponieważ zignorowały te ostrzeżenia oddano w ich kierunku salwy, co zmusiło je do zawrócenia.

Cieśnina Ormuz wciąż zablokowana

Iran zapowiada, że cieśnina Ormuz, przez którą wiedzie jeden z kluczowych szlaków żeglugowych świata, pozostanie zablokowana do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia pokojowego kończącego wojnę zapoczątkowaną atakiem sił amerykańskich i izraelskich w końcu lutego br.

Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ocenił w środę, że wznowienie wojny ze Stanami Zjednoczonymi jest mało prawdopodobne. Zapewnił jednak, że Iran jest gotów stawić czoło ewentualnemu atakowi.

Regularna wojna mało prawdopodobna?

"Prawdopodobieństwo wojny jest niewielkie z powodu słabości wroga" – oświadczył wysoki rangą przedstawiciel marynarki wojennej Mohammad Akbarzadeh, cytowany przez agencję Tasnim.

"Siły zbrojne są w stanie alertu i mają pełne magazynki" – dodał, zapowiadając "przeobrażenie strefy" od wschodu do zachodu Zatoki Perskiej w "cmentarz dla agresorów".

USA wciąż nie są zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem

Tymczasem prezydent USA Donald Trump oświadczył w środę na posiedzeniu gabinetu, że Stany Zjednoczone nie są jeszcze zadowolone z negocjowanego porozumienia z Iranem. Wyraził też przekonanie, że Teheran bardzo chce zawrzeć umowę.

"Oni bardzo chcą zawrzeć porozumienie. Jak na razie jeszcze nie są w tym miejscu. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, ale będziemy: albo dojdzie do tego, albo będziemy musieli po prostu dokończyć robotę. (...) Negocjują resztką sił, zobaczymy, co się wydarzy. Może będziemy musieli wrócić (do Iranu) i dokończyć (to), a może nie" - powiedział Donald Trump.

"Myśleli, że mnie przeczekają. Przeczekamy go, bo ma wybory środka kadencji... Nie obchodzą mnie wybory środka kadencji. Spójrzcie, co się wydarzyło wczoraj, to było preludium do wyborów midterms" - kontynuował, odnosząc się do wtorkowych wyborów w Teksasie.

Popierany przez niego prokurator generalny Teksasu Ken Paxton pokonał tam obecnego senatora Republikanów Johna Cornyna w prawyborach na senatora z Teksasu.

Trump przekazał też w środę telewizji PBS News, że nie złagodzi sankcji na Iran w zamian za oddanie przez Teheran zapasów wzbogaconego uranu.

Działania ws. cieśniny Ormuz

Nadal trwa tymczasem blokada cieśniny Ormuz - ważnego szlaku wodnego do transportu ropy z Bliskiego Wschodu.

Prezydent Donald Trump powiedział, że cieśnina ta będzie otwarta dla wszystkich, a Stany Zjednoczone będą jej pilnować, ale nie wskazał, jakie kroki podejmą USA, aby zapewnić swobodny przepływ statków.

"Nikt tego (cieśniny Ormuz) nie będzie kontrolował. To wody międzynarodowe" - powiedział Donald Trump w Białym Domu.

"Cieśnina będzie otwarta dla wszystkich, a Stany Zjednoczone będą jej pilnować" - zapewnił prezydent USA.

Trwający od 28 lutego konflikt w Zatoce Perskiej zahamował przepływ surowców energetycznych, a codzienne dostawy milionów baryłek ropy do państwa na świecie zostały skutecznie odcięte. Brak porozumienia USA-Iran grozi dalszymi zakłóceniami w dostawach surowca.