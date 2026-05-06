Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.
RPP nie zmieniła stóp procentowych
Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.
Obniżka stóp procentowych
Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca RPP obcięła stopy o 0,25 pkt proc.
