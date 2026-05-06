Dziennik Gazeta Prawana logo

Stopy procentowe w Polsce. Jest decyzja RPP

oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 15:20
Ten tekst przeczytasz w 0 minut
Prezydent i prezes NBP o alternatywie dla SAFE
Stopy procentowe w Polsce. RPP podjęła decyzję/East News
Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu utrzymała stopy procentowe NBP na dotychczasowym poziomie. Główna stopa procentowa polskiego banku centralnego, stopa referencyjna, nadal wynosi 3,75 proc.

RPP nie zmieniła stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych – podał Narodowy Bank Polski w środowym komunikacie. Główna stopa procentowa NBP, stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 3,75 proc. Stopa depozytowa wynosi 3,25 proc., stopa lombardowa – 4,25 proc., stopa redyskontowa weksli wynosi 3,8 proc., a stopa dyskontowa weksli – 3,85 proc.

Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję
Stopy procentowe. RPP podjęła decyzję

Obniżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe raz. Na początku marca RPP obcięła stopy o 0,25 pkt proc.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: NBPRPPstopy procentowe
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStopy procentowe w Polsce. Jest decyzja RPP »
Zobacz
|
Policja kontroluje prawo jazdy kierowcy
Masz bezterminowe prawo jazdy? Od tej daty traci ważność. Rząd podał nowe ceny
Zmartwiony starszy kierowca w samochodzie trzymający oficjalne dokumenty z unijnym logo; ilustracja do tematu zmian w prawie jazdy dla seniorów 2026
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Nowa Skoda Fabia 130 Sport wnętrze kierownica zegary
Oto nowa Skoda za 73 150 zł. Jest oszczędna i wygodna
Czerwona Toyota Prius
Oto nowa królowa oszczędności. Spala 2,75 l/100 km i kosztuje znacznie mniej niż rywale
Ceny paliw na stacjach
Paliwowe tąpnięcie w Polsce. Od 7 maja benzyna 95 i LPG już po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj