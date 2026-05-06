961 zł więcej na koncie w czerwcu. Pracodawca ma obowiązek wypłacić te pieniądze

Dominika Górtowska
dzisiaj, 17:13
W czerwcu 2026 roku osoby pracujące w godzinach nocnych mogą otrzymać dodatkowe wynagrodzenie sięgające nawet 961 zł brutto. Jest to obowiązkowy dodatek wynikający z przepisów Kodeksu pracy, który pracodawca musi wypłacać za każdą godzinę pracy wykonywanej w nocy.

Obowiązek wypłaty dodatku nocnego. Podstawa prawna

Zasady przyznawania dodatku za pracę w godzinach nocnych określa art. 151⁸ § 1 Kodeksu pracy. Zgodnie z tym przepisem pracownikowi wykonującemu obowiązki w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdą przepracowaną godzinę w tym czasie. Wysokość dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wyliczanej na podstawie minimalnego wynagrodzenia.

Pracodawca ma obowiązek jego wypłaty bez względu na formę zatrudnienia czy wysokość wynagrodzenia zasadniczego. W sytuacji, gdy praca w nocy wykonywana jest poza siedzibą firmy, możliwe jest zastąpienie dodatku ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanej liczbie godzin pracy w porze nocnej.

Kto może otrzymać dodatkowe 961 zł do pensji w czerwcu 2026?

Dodatek za pracę w godzinach nocnych przysługuje każdej osobie wykonującej obowiązki w tym czasie, niezależnie od rodzaju umowy czy wysokości wynagrodzenia zasadniczego. Jego wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin w nocy oraz obowiązującej w danym roku płacy minimalnej.

W czerwcu 2026 roku minimalne wynagrodzenie wynosi 4806 zł brutto, a nominalny czas pracy w tym miesiącu to 168 godzin.

Stawka godzinowa wynosi więc:

  • 4 806 zł ÷ 168 godz. = 28,61 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wynosi 20% tej stawki:

  • 28,61 zł × 20% = 5,72 zł

Jeśli pracownik przepracuje w czerwcu 168 godzin w porze nocnej, otrzyma dodatek w wysokości:

  • 168 godz. × 5,72 zł = 960,96 zł

Po zaokrągleniu daje to 961 zł brutto.

W jakich godzinach obowiązuje pora nocna?

Pora nocna obejmuje 8 godzin przypadających między 21:00 a 7:00, jednak jej dokładny zakres ustala pracodawca – najczęściej w regulaminie pracy lub umowie. W praktyce może to być np. przedział 21:00–5:00, 21:30–5:30, 22:00–6:00 albo 23:00–7:00.

Należy przy tym pamiętać, że godziny pracy nocnej nie muszą być takie same dla wszystkich – mogą różnić się w zależności od charakteru stanowiska lub przyjętego systemu czasu pracy.

Dodatek za pracę w nocy w 2026 roku [Tabela]

Miesiąc

Liczba godzin pracy

Stawka za 1 godz. pracy

Dodatek za 1 godz. pracy w nocy (20%)

Styczeń

160

30,04 zł

6,01 zł

Luty

160

30,04 zł

6,01 zł

Marzec

176

27,31 zł

5,46 zł

Kwiecień

168

28,61 zł

5,72 zł

Maj

160

30,04 zł

6,01 zł

Czerwiec

168

28,61 zł

5,72 zł

Lipiec

184

26,12 zł

5,22 zł

Sierpień

160

30,04 zł

6,01 zł

Wrzesień

176

27,31 zł

5,46 zł

Październik

176

27,31 zł

5,46 zł

Listopad

160

30,04 zł

6,01 zł

Grudzień

160

30,04 zł

6,01 zł

Petycja w sprawie podwyższenia dodatku za pracę w godzinach nocnych

Obowiązujący dodatek za pracę w porze nocnej, wynoszący 20% stawki godzinowej obliczanej na podstawie płacy minimalnej, nie odzwierciedla ani faktycznych zarobków pracownika, ani realnego obciążenia wynikającego z pracy w nocy. Taki zarzut pojawił się w petycji obywatelskiej rozpatrywanej obecnie przez Sejm.

Autor dokumentu podkreśla, że pracownicy wykonujący obowiązki w godzinach nocnych – niezależnie od poziomu odpowiedzialności, kwalifikacji czy wpływu pracy na zdrowie – otrzymują dodatek wynoszący jedynie kilka złotych za godzinę.

W związku z tym proponuje zmianę zasad i uzależnienie wysokości dodatku od rzeczywistej stawki godzinowej pracownika. Jak miałoby to wyglądać w praktyce?

Wyższy dodatek za pracę w godzinach nocnych (ustalany na podstawie rzeczywistej stawki godzinowej pracownika) w praktyce

Jak zmieniłaby się wysokość dodatku nocnego dla pracownika, którego wynagrodzenie wynosi 7595 zł brutto, gdyby był on ustalany na podstawie jego rzeczywistej stawki godzinowej?

Stawka godzinowa takiego pracownika w maju 2026 wyniosłaby:

  • 7595 zł ÷ 168 godz. = 45,21 zł

Dodatek za godzinę pracy w porze nocnej wyniósłby 20% tej stawki, czyli:

  • 45,21 zł x 20% = 9,04 zł

Gdyby pracownik w maju 2026 przepracował w porze nocnej 168 godzin, otrzymałby dodatek w wysokości:

  • 9,04 zł x 168 godz. = 1518,72 zł

To o blisko 558 zł więcej niż obecnie.

Wyższe dodatek za pracę w godzinach nocnych (ustalany na podstawie rzeczywistej stawki godzinowej pracownika) – na jakim etapie są prace nad rozpatrzeniem petycji?

Petycja obywatelska, w której zaproponowano uzależnienie dodatku za pracę w nocy od rzeczywistej stawki godzinowej pracownika, trafiła do Sejmu 18 lutego 2026 roku. Kilka dni później, 26 lutego, została przekazana do rozpatrzenia przez sejmową Komisję do Spraw Petycji. Jak dotąd nie ustalono jeszcze terminu posiedzenia, podczas którego posłowie mieliby się nią zająć.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141)

