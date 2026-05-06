Kolejny bonus dla uczestników PPK. Rekordowa kwota do wypłaty

Agnieszka Maj
Dopłata roczna PPK
Wpłaty powitalne dla uczestników pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wyniosą rekordowe 30,9 mln zł w I kwartale br. - poinformował PFR Portal PPK. To rekordowa kwota 30,9 mln zł, którą otrzyma 123,7 tysiąca uczestników.

"Wpłaty powitalne za I kwartał 2026 już niebawem wpłyną na rachunki uczestników PPK. Tym razem będzie to rekordowa kwota 30,9 mln zł, którą otrzyma aż 123,7 tysiąca uczestników. To 5 mln zł więcej niż w poprzednim kwartale” - podano w komunikacie.

Wpłaty powitalne

Pieniądze zostały już przekazane do instytucji finansowych i pojawią się na rachunkach uczestników do 15 maja 2026 r. Osoby, które teraz nie spełniły warunków do przyznania wpłaty powitalnej, mogą otrzymać ją w kolejnym terminie wypłaty, czyli w sierpniu 2026 roku.

Wpłata powitalna to jednorazowy bonus od państwa w wysokości 250 zł. Dostanie ją każdy, kto ma status uczestnika PPK przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe i w tym czasie dokonał co najmniej 3 wpłat podstawowych.

PPK - zasady korzystania

Rosnąca kwota wpłat powitalnych pokazuje, że do programu dołącza coraz więcej osób, które decydują się na świadome, długoterminowe budowanie oszczędności - skomentowała Marta Damm-Świerkocka, członkini zarządu PFR Portal PPK, cytowana w komunikacie.

PPK mają w założeniu zachęcać Polaków do oszczędzania na czas emerytury. Do systemu wpisało się ok. 4 mln osób. Program polega na tym, że pracownik, pracodawca i państwo składają się na dodatkowe świadczenie, które można wypłacać już po osiągnięciu 60. roku życia. Opłata od pracownika to 2 proc. pensji brutto, pracodawcy – 1,5 proc., natomiast państwo na start wpłaca 250 zł i dodatkowo raz w roku - 240 zł.

Kto może przystąpić do PPK?

Do PPK może przystąpić każdy pracownik między 18. a 70. rokiem życia, który podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Osoby, które są w przedziale wiekowym między 18. a nieukończonym 55. rokiem życia nic nie muszą robić - jeżeli nie rezygnują z programu PPK, to pracodawca, z tzw. automatu, zapisuje ich do programu.

Ci pomiędzy 55. a 70 rokiem życia, również mogą korzystać z tego programu. Pracodawca zgłosi ich do programu po tym, jak złożą oni wniosek o zawarcie w ich imieniu tzw. umowy o prowadzenie PPK.

