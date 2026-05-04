Chorujący na nadciśnienie w 2026 roku mogą ubiegać się o specjalne świadczenie. Jakie warunki trzeba spełniać, żeby je otrzymać?

Zasiłek pielęgnacyjny to specjalne świadczenie przysługujące także chorującym na nadciśnienie. W 2026 roku również można się o niego ubiegać

Zasiłek pielęgnacyjny jest świadczeniem mającym na celu częściowe pokrycie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby z powodu niezdolności do samodzielnego funkcjonowania.

Przysługuje on:

dzieciom z niepełnosprawnością,

osobom powyżej 16. roku życia posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

osobom powyżej 16. roku życia z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, jeśli niepełnosprawność powstała przed ukończeniem 21 lat,

osobom, które ukończyły 75 lat.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że także osoby chorujące na nadciśnienie mogą ubiegać się o to świadczenie, o ile posiadają odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Uzyskuje się je poprzez złożenie wniosku do właściwego powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Nadciśnienie tętnicze często przez długi czas nie daje wyraźnych objawów, jednak z biegiem lat może prowadzić do poważnych uszkodzeń różnych narządów, zwłaszcza serca, mózgu, nerek oraz oczu. Jeśli zmiany te są trwałe i znacząco ograniczają sprawność fizyczną lub psychiczną, choroba może skutkować uznaniem pacjenta za osobę z niepełnosprawnością.

W praktyce ma to miejsce wtedy, gdy nadciśnienie powoduje tzw. uszkodzenia narządowe o charakterze nieodwracalnym lub postępującym. Do takich powikłań zalicza się m.in.:

przewlekłą niewydolność serca , objawiającą się dusznością nawet przy niewielkim wysiłku lub w spoczynku (klasa III–IV według NYHA),

udar mózgu prowadzący do trwałych zaburzeń, takich jak niedowład, problemy z mową czy pogorszenie funkcji poznawczych,

zaawansowaną przewlekłą chorobę nerek (stadium IV lub V), często wymagającą leczenia dializami,

retinopatię nadciśnieniową, która może skutkować znacznym pogorszeniem widzenia, a nawet utratą wzroku.

Ważne Nie każde nadciśnienie skutkuje niepełnosprawnością. Problem pojawia się dopiero wtedy, gdy dochodzi do trwałego pogorszenia stanu zdrowia i utraty samodzielności – na przykład gdy chory nie jest w stanie sam przygotować posiłków, poruszać się, kontrolować podstawowych funkcji życiowych lub wymaga stałej opieki. W takich przypadkach możliwe jest uzyskanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Chorujący na nadciśnienie, aby otrzymać w 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny, muszą złożyć wniosek

Aby osoby chorujące na nadciśnienie mogły w 2026 roku otrzymać zasiłek pielęgnacyjny, muszą przejść określoną procedurę administracyjną, której kluczowym elementem jest uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności. To właśnie decyzja komisji decyduje o przyznaniu świadczenia.

Na początku należy zgromadzić pełną dokumentację medyczną, obejmującą historię choroby, stosowane leczenie oraz informacje o ewentualnej konieczności stałej opieki. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku do powiatowego lub miejskiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz udział w komisji, podczas której oceniane są m.in. codzienne ograniczenia oraz zakres potrzebnego wsparcia.

Dopiero po uzyskaniu orzeczenia można złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w urzędzie gminy lub miasta. Najczęściej obsługą zajmują się ośrodki pomocy społecznej (OPS) lub specjalnie wydzielone działy świadczeń rodzinnych. Decyzja w tej sprawie zazwyczaj wydawana jest w ciągu około 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów, choć w bardziej skomplikowanych przypadkach procedura może potrwać nawet do 2 miesięcy.

Tym chorującym na nadciśnienie w 2026 zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje nie tylko osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności oraz osobom z umiarkowanym stopniem, jeśli niepełnosprawność powstała po ukończeniu 21 lat. Świadczenia tego nie otrzymają również:

osoby przebywające w placówkach zapewniających całodobową opiekę i utrzymanie,

osoby, których bliscy pobierają za granicą świadczenia na pokrycie kosztów opieki (chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej),

osoby mające prawo do dodatku pielęgnacyjnego.

Ważne Zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny to odrębne świadczenia, których nie można pobierać w tym samym czasie. Różnią się między innymi instytucją odpowiedzialną za wypłatę (dodatek wypłaca ZUS, a zasiłek – gmina), zasadami przyznawania (dodatek przysługuje emerytom i rencistom, natomiast zasiłek osobom z niepełnosprawnością spoza tego grona) oraz wysokością – dodatek jest zazwyczaj wyższy i podlega corocznej waloryzacji.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Od 1 listopada 2019 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł miesięcznie i kwota ta pozostaje bez zmian także w 2026 roku. Wynika to z faktu, że świadczenia opiekuńcze nie podlegają corocznej waloryzacji, lecz są weryfikowane raz na trzy lata. Następna weryfikacja przewidziana jest na 2027 rok, jednak nie oznacza to automatycznej podwyżki. Podobna sytuacja miała miejsce w 2024 roku, kiedy podczas przeglądu wysokość świadczenia również nie została zmieniona.

Jak poinformowała wiceminister rodziny Aleksandra Gajewska w odpowiedzi na interpelację poselską nr 10352 dotyczącą wysokości zasiłku pielęgnacyjnego, obecnie nie trwają prace legislacyjne mające na celu zmianę zasad ustalania ani podnoszenia tego świadczenia, w tym jego kwoty.

Świadczenie pielęgnacyjne dla chorujących na nadciśnienie bez kryterium dochodowego w 2026 roku

Zasiłek pielęgnacyjny, mimo że wypłacany przez MOPS lub GOPS, nie jest uzależniony od sytuacji materialnej, lecz od stanu zdrowia i niepełnosprawności. Oznacza to, że nie obowiązują w jego przypadku kryteria dochodowe, które stosuje się przy wielu innych świadczeniach rodzinnych.

Świadczenie przysługuje bez względu na wysokość dochodów – mogą je otrzymać zarówno osoby dobrze zarabiające, jak i te, które nie osiągają żadnych przychodów.

Podstawa prawna :