Ofert pracy coraz mniej. Jedyny wyjątek: zawody ścisłe

oprac. Łucja Orzeł
dzisiaj, 09:35
Od kwietnia 2025 r. systematycznie maleje liczba internetowych ofert zatrudnienia; w trzech z czterech szerokich grup zawodowych utrzymuje się tendencja spadkowa - wynika z Barometru Ofert Pracy. Tendencja wzrostowa występuje tylko w zawodach wymagających wykształcenia ścisłego.

Od kwietnia ubiegłego roku liczba internetowych ofert zatrudnienia systematycznie maleje, a w trzech z czterech szerokich grup zawodowych utrzymuje się tendencja spadkowa. Najbardziej widoczne ograniczenie dotyczy zawodów związanych z pracami fizycznymi, choć wakatów w tej grupie nadal jest relatywnie dużo. Jedynym segmentem z delikatną tendencją wzrostową pozostają zawody wymagające wykształcenia ścisłego, choć liczba ofert wciąż jest tam niska” - wskazano w Barometrze opracowywanym przez Katedrę Ekonomii i Finansów WSIiZ oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

W marcu br. wartość wskaźnika Barometru Ofert Pracy ponownie spadła i wyniosła 244,5 pkt. W lutym było to 246,7 pkt., a w styczniu - 261,4 pkt.

Szok podażowy na rynku energii

Jak wyjaśnili autorzy raportu, jedną z przyczyn słabej aktywności rekrutujących jest osłabiona koniunktura gospodarcza, pogłębiona przez proinflacyjny szok podażowy na rynku energii związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. W marcu liczba wakatów zmniejszyła się w większości województw.

Największe spadki odnotowano w województwach: pomorskim, wielkopolskim i lubelskim, a największe wzrosty - w woj. podlaskim, lubuskim i opolskim. Dodali, że nieco silniejszą redukcję ofert obserwują w regionach o niskim bezrobociu.

Wzrosty w grupie zawodów o charakterze ścisłym

W raporcie zwrócono uwagę, że wzrosty w grupie zawodów o charakterze ścisłym obserwowane są od początku ubiegłego roku i w dużej mierze przyczyniło się do tego ożywienie w zawodach informatycznych oraz w branży budowlanej. Dodali, że po stosunkowo niewielkiej korekcie w ostatnim kwartale wakatów dla takich pracowników w marcu przybywało drugi miesiąc z rzędu. Zaznaczyli jednocześnie, że na tle ubiegłych lat aktywność pracodawców w grupie nauk ścisłych „pozostaje wyraźnie osłabiona”.

Jeśli chodzi o pozostałe grupy zawodów, skala spadków liczby ofert „była zbliżona i stosunkowo niewielka”, ale relatywnie największa redukcja wakatów wystąpiła w usługach, a najmniejsza w zawodach dla absolwentów nauk społecznych lub prawnych.

Skutki dla rynku pracy

W usługach od półtora roku obserwujemy stopniowe kurczenie się liczby ogłoszeń o pracy. Mimo to liczba ogłaszanych wakatów pozostaje na poziomie, na którym oscyluje od kilku lat. Spadkową tendencję obserwujemy również w zawodach fizycznych oraz społecznych. W tej pierwszej kategorii kurczenie się liczby wakatów obserwujemy od ponad półtora roku, ale ofert pracy dla tego typu pracowników nadal ukazuje się dość dużo. W zawodach społecznych również obserwujemy spadkową tendencję, ale jest ona mniej wyraźna. W przeciwieństwie do zawodów fizycznych, w grupie z zakresu nauk społecznych wakatów ukazuje się wyraźnie mniej niż sprzed lat” - przekazali autorzy raportu.

Zgodnie z raportem, stopa bezrobocia rejestrowanego (po wyłączeniu prac sezonowych) w lutym br. wzrosła do 5,8 proc.. Jak zauważono, choć w ujęciu historycznym pozostaje niska, liczba bezrobotnych jest „wyraźnie wyższa” niż rok temu. Zdaniem autorów, jednoczesny spadek liczby ofert pracy i wzrost bezrobocia sprzyjają kształtowaniu się rynku pracodawcy, czyli osłabiają pozycję negocjacyjną pracowników i pogarszają perspektywy wzrostu realnych wynagrodzeń. W takich warunkach kluczowe staje się podnoszenie kwalifikacji.

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej.

