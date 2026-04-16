880 milionów złotych na reklamy. Banki walczą o klientów jak nigdy wcześniej

oprac. Aneta Malinowska
42 minut temu
880 milionów złotych na reklamy. Banki walczą o klientów jak nigdy wcześniej
880 milionów złotych na reklamy. Banki walczą o klientów jak nigdy wcześniej/ShutterStock
W 2025 r. łączna wartość wydatków reklamowych dziewięciu największych instytucji finansowych sięgnęła niemal 880 mln zł – wynika z danych, które "Rzeczpospolita" przedstawia w czwartek.

To kwota o blisko 11 proc. wyższa niż rok wcześniej, co świadczy o zaostrzającej się konkurencji na rynku - pisze dziennik.

Jak podaje "Rz" największym reklamodawcą wśród banków został w 2025 r. PKO BP, który zwiększył wydatki marketingowe aż o 48 proc., do 257 mln zł. Taki budżet pozwolił największemu polskiemu bankowi na zdominowanie przestrzeni medialnej.

Znacząco wydatki na ten cel zwiększył też mBank, który przeznaczył na marketing ponad 252 mln zł. W ostatnich dwóch latach bank wyprzedził pod tym względem Santander BP, Pekao czy ING Bank Śląski.

Wyraźny wzrosły też wydatki na promocję Banku Pekao i ING Banku Śląskiego. Pierwszy z nich zwiększył budżet marketingowy o ponad 40 proc., do 187 mln zł, co było jednym z najwyższych wzrostów w sektorze. W swojej strategii firma zapowiedziała intensywną walkę o nowych klientów i są już efekty – w 2025 r. otworzono blisko pół miliona rachunków, z czego aż 35 proc. stanowili klienci poniżej 26. roku życia.

880 milionów złotych na reklamy. Banki walczą o klientów jak nigdy wcześniej

ING Bank Śląski zwiększył wydatki o 17 proc. rok do roku, do 220 mln zł, stawiając na rozwój usług cyfrowych i komunikację wokół nowoczesnej bankowości.

Pewnym zaskoczeniem może być budżet reklamowy Santander Bank Polska, który jako jedyny w zestawieniu odnotował w minionym roku spadek – o 3,4 proc. rok do roku, do poziomu ok. 143,3 mln zł.

"Spadek ten można częściowo tłumaczyć zmianami właścicielskimi i procesami integracyjnymi związanymi z przejęciem przez Erste Group" - czytamy w "Rz".

